DEPORTES

Consulta aquí la agenda deportiva del fin de semana para los equipos de la región

En Primera Federación el Cacereño visita a la Ponferradina, el Mérida visita al Ourense; el Coria recibe al Unionistas y el Extremadura recibe al Pontevedra. En Primera Femenina, el Sportextremadura visita al filial del Barcelona y el Cacereño recibe al Osasuna. En Segunda Federación derbi con el Badajoz-Don Benito. En baloncesto el Mideba recibe al AMIAB Albacete; en Liga Femenina 2 el Miralvalle visita al Gran Canaria y en Segunda FEB el IREN BCBadajoz recibe al Estudiantes y el Cáceres visita al Tres Cantos

Redacción