DEPORTES

Consulta aquí la agenda deportiva del fin de semana para los equipos de la región

En Primera Federación el Cacereño visita a la Ponferradina, el Mérida visita al Ourense; el Coria recibe al Unionistas y el Extremadura recibe al Pontevedra. En Primera Femenina, el Sportextremadura visita al filial del Barcelona y el Cacereño recibe al Osasuna. En Segunda Federación derbi con el Badajoz-Don Benito. En baloncesto el Mideba recibe al AMIAB Albacete; en Liga Femenina 2 el Miralvalle visita al Gran Canaria y en Segunda FEB el IREN BCBadajoz recibe al Estudiantes y el Cáceres visita al Tres Cantos

Redacción

Extremadura |

Un balón de fútbol en un campo
Un balón de fútbol en un campo | Freepik

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Vedruna Cáceres-Diocesano (viernes 13 de noviembre, 19h)

Villafranca-Academia Extremadura (sábado 14 de noviembre, 12h)

Puebla De La Calzada-Cruz Villanovense (sábado 14 de noviembre, 12:15h)

Coria-Flecha Negra (sábado 14 de noviembre, 16h)

Moralo-Gevora (sábado 14 de noviembre, 16h)

Badajoz-Zafra (sábado 14 de noviembre, 16h)

Hispanolusa-Cacereño (sábado 14 de noviembre, 16:15h)

Don Benito-San Roque (sábado 14 de noviembre, 19h)

Fuente De Cantos-Ciudad De Plasencia (domingo 15 de noviembre, 11:30h)

Primera RFEF Femenina

Barça B-Sportextremadura (sábado 14 de noviembre, 11h)

Cacereño-Osasuna (domingo 15 de noviembre, 12h)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atl.-Las Rozas (sábado 14 de noviembre, 16h)

Tercera RFEF Femenina

Femenino Villanovense-Sportextremadura (domingo 15 de noviembre, 11h)

San Bartolome-San Miguel - Plasencia (domingo 15 de noviembre, 11h)

Jerez-Templaria (domingo 15 de noviembre, 12h)

Extremadura Femenino-Feminas Don Benito (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Badajoz-Zafra (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Femenino Cáceres Atlético B-Castuera (domingo 15 de noviembre, 17h)

Primera RFEF Masculina

Ponferradina-Cacereño (viernes 13 de noviembre, 19h)

Ourense-Mérida (sábado 14 de noviembre, 16:30h)

Coria-Unionistas (sábado 14 de noviembre, 18:45h)

Extremadura-Pontevedra (domingo 15 de noviembre, 12h)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Don Benito (domingo 15 de noviembre, 17h)

Tercera RFEF Masculina

Villanovense-Santa Amalia (domingo 15 de noviembre, 12h)

Villafranca-Quintana (domingo 15 de noviembre, 12h)

Azuaga-Puebla De La Calzada (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Cabeza Del Buey-Castuera (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Montijo-UP Plasencia (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Jerez-Moralo (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Jaraiz-Zafra (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Guadiana-Gevora (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Llerenense-Pueblonuevo (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Primera Extremeña – Liga ALMA

Grupo 0

Arroyo-Cabezuela (domingo 15 de noviembre, 12h)

Malpartida-Aceituna (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Nuevo Caceres-Chinato (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Torreorgaz-Amanecer (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Ciudad De Plasencia-Montehermoso (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

El Batan-Talayuela (domingo 15 de noviembre, 16h)

Moraleja-Diocesano (domingo 15 de noviembre, 17h)

Grupo 5

Trujillanos-San Jorge (domingo 15 de noviembre, 12h)

Talavera-La Garrovilla (domingo 15 de noviembre, 12:15h)

Valdelacalzada-Badajoz B (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Valdebotoa-Villar Del Rey (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Hernando De Soto-Lobon (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Valverdeño-Obandina (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Sanvicenteño-Alburquerque (domingo 15 de noviembre, 18h)

Grupo 20

Gimnastico Don Benito-Talarrubias (domingo 15 de noviembre, 12h)

Miajadas-Monterrubio (domingo 15 de noviembre, 12h)

Metelinense-Olympic Peleño (domingo 15 de noviembre, 12h)

Guareña-San Bartolome (domingo 15 de noviembre, 12h)

Campanario-Almoharin (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Hernan Cortes-Sport Villanovense (domingo 15 de noviembre, 16:15h)

Zarceño-Trujillo (domingo 15 de noviembre, 17:30h)

Grupo 25

Bienvenida-Santa Marta (domingo 15 de noviembre, 12:15h)

Oliva-Gran Maestre (domingo 15 de noviembre, 13h)

Aceuchal-Fuente De Cantos (domingo 15 de noviembre, 17h)

Torremejia-La Estrella (domingo 15 de noviembre, 17h)

San Servan-Calamonte (domingo 15 de noviembre, 17h)

Ribereña-Solana (domingo 15 de noviembre, 17h)

Don Alvaro-Merida Promesas (domingo 15 de noviembre, 18:30h)

Segunda Extremeña – Liga BLANU

Grupo 1

Jerte-Navaconcejo (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Villa De Cañaveral-Torrejoncillo (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Nuevo Plasencia-San Miguel Plasencia (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Piornal-Cuacos De Yuste (domingo 15 de noviembre, 16h)

Galisteo-Norte De Extremadura (domingo 15 de noviembre, 16h)

Losareño-Montehermoso (domingo 15 de noviembre, 16h)

Las Hurdes-Hervas (domingo 15 de noviembre, 16:15h)

Grupo 2

La Haba-Casas De Don Pedro (domingo 15 de noviembre, 12h)

Entrerrios-Valdivia (domingo 15 de noviembre, 12h)

Valdehornillo-St Palazuelo (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Fuenlabrada De Los Montes-Athletic Valle (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Puebla De Alcocer-Siruela (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Ilipense-Zalamea-Herrera (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Orellana-Sporting Malpartida (domingo 15 de noviembre, 18h)

Grupo 3

La Albuera-Valencia De Alcantara (domingo 15 de noviembre, 12h)

Real Bitcoin-Juventud UVA (domingo 15 de noviembre, 12h)

San Roque-Olivenza UD (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Villanueva Del Fresno-Corazón De Jesús (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Alconchel-Cheles (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (domingo 15 de noviembre, 16:15h)

Grupo 4

Barbaño-Atl. Veracruz (sábado 14 de noviembre, 17:30h)

Garrovilla-Estudiantes Nazaret (domingo 15 de noviembre, 12h)

Saludeño-Brocense (domingo 15 de noviembre, 12h)

Peña El Valle-La Roca (domingo 15 de noviembre, 12h)

Casar De Caceres-Santa Quiteria (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Amanecer B-Madroñera (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Grupo 5

Monesterio-Solana B (domingo 15 de noviembre, 12h)

Alange-Segureña (domingo 15 de noviembre, 12h)

Vadesa-Usagre (domingo 15 de noviembre, 12:30h)

Fornacense-Campillo (domingo 15 de noviembre, 16:15h)

Berlanga-Jerez (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

Athletic Fregenal-Belenense (domingo 15 de noviembre, 16:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Solis Bargas-Grupo Lopez Bolaños (sábado 14 de noviembre, 18:30h)

Loeches-Rena (sábado 14 de noviembre, 19h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Torrecillas-Burguillos Del Cerro (viernes 13 de noviembre, 21h)

Ciudad De Almendralejo-Colegio San Jose (sábado 14 de noviembre, 17h)

Villanueva Del Fresno-Granja (sábado 14 de noviembre, 18h)

Albroksa-Jerez (sábado 14 de noviembre, 18h)

Navalmoral-Buhersa Talayuela (sábado 14 de noviembre, 18h)

Madroñera-Malpartida (sábado 14 de noviembre, 19h)

Alfar-Salvatierra-Jarandilla (sábado 14 de noviembre, 19:15h)

Arroyo-Casar De Caceres (sábado 14 de noviembre, 19:45h)

BALONCESTO

Superliga Silla de ruedas

Mideba-AMIAB Albacete (sábado 14 de noviembre, 18:30h)

Liga Femenina 2

Spar Gran Canaria-Hierros Díaz Extremadura (sábado 14 de noviembre, 20h)

Segunda FEB Masculina

Iren BCBadajoz-Movistar (sábado 14 de noviembre, 19h)

Tres Cantos-Caceres Patrimonio (sábado 14 de noviembre, 20h)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Oh!Tels ULB (sábado 14 de noviembre, 18h)

Baublock-San Antonio Cáceres (sábado 14 de noviembre, 20h)

Alcalá-Bosco Mérida (sábado 14 de noviembre, 20h)

Baloncesto Badajoz-Coria (domingo 15 de noviembre, 12h)

Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (domingo 15 de noviembre, 12h)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Metlen Cáceres-Playa Madrid (sábado 14 de noviembre, 18:30h)

Alcorcón-Voleibol Arroyo (sábado 14 de noviembre, 19h)

Super Liga Masculina 2

L´illa Grau-CVA Extremadura (sábado 14 de noviembre, 16h)
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