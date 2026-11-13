Consulta aquí la agenda deportiva del fin de semana para los equipos de la región

FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Vedruna Cáceres-Diocesano (viernes 13 de noviembre, 19h)
Villafranca-Academia Extremadura (sábado 14 de noviembre, 12h)
Puebla De La Calzada-Cruz Villanovense (sábado 14 de noviembre, 12:15h)
Coria-Flecha Negra (sábado 14 de noviembre, 16h)
Moralo-Gevora (sábado 14 de noviembre, 16h)
Badajoz-Zafra (sábado 14 de noviembre, 16h)
Hispanolusa-Cacereño (sábado 14 de noviembre, 16:15h)
Don Benito-San Roque (sábado 14 de noviembre, 19h)
Fuente De Cantos-Ciudad De Plasencia (domingo 15 de noviembre, 11:30h)
Primera RFEF Femenina
Barça B-Sportextremadura (sábado 14 de noviembre, 11h)
Cacereño-Osasuna (domingo 15 de noviembre, 12h)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atl.-Las Rozas (sábado 14 de noviembre, 16h)
Tercera RFEF Femenina
Femenino Villanovense-Sportextremadura (domingo 15 de noviembre, 11h)
San Bartolome-San Miguel - Plasencia (domingo 15 de noviembre, 11h)
Jerez-Templaria (domingo 15 de noviembre, 12h)
Extremadura Femenino-Feminas Don Benito (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Badajoz-Zafra (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Femenino Cáceres Atlético B-Castuera (domingo 15 de noviembre, 17h)
Primera RFEF Masculina
Ponferradina-Cacereño (viernes 13 de noviembre, 19h)
Ourense-Mérida (sábado 14 de noviembre, 16:30h)
Coria-Unionistas (sábado 14 de noviembre, 18:45h)
Extremadura-Pontevedra (domingo 15 de noviembre, 12h)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Don Benito (domingo 15 de noviembre, 17h)
Tercera RFEF Masculina
Villanovense-Santa Amalia (domingo 15 de noviembre, 12h)
Villafranca-Quintana (domingo 15 de noviembre, 12h)
Azuaga-Puebla De La Calzada (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Cabeza Del Buey-Castuera (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Montijo-UP Plasencia (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Jerez-Moralo (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Jaraiz-Zafra (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Guadiana-Gevora (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Llerenense-Pueblonuevo (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Primera Extremeña – Liga ALMA
Grupo 0
Arroyo-Cabezuela (domingo 15 de noviembre, 12h)
Malpartida-Aceituna (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Nuevo Caceres-Chinato (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Torreorgaz-Amanecer (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Ciudad De Plasencia-Montehermoso (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
El Batan-Talayuela (domingo 15 de noviembre, 16h)
Moraleja-Diocesano (domingo 15 de noviembre, 17h)
Grupo 5
Trujillanos-San Jorge (domingo 15 de noviembre, 12h)
Talavera-La Garrovilla (domingo 15 de noviembre, 12:15h)
Valdelacalzada-Badajoz B (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Valdebotoa-Villar Del Rey (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Hernando De Soto-Lobon (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Valverdeño-Obandina (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Sanvicenteño-Alburquerque (domingo 15 de noviembre, 18h)
Grupo 20
Gimnastico Don Benito-Talarrubias (domingo 15 de noviembre, 12h)
Miajadas-Monterrubio (domingo 15 de noviembre, 12h)
Metelinense-Olympic Peleño (domingo 15 de noviembre, 12h)
Guareña-San Bartolome (domingo 15 de noviembre, 12h)
Campanario-Almoharin (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Hernan Cortes-Sport Villanovense (domingo 15 de noviembre, 16:15h)
Zarceño-Trujillo (domingo 15 de noviembre, 17:30h)
Grupo 25
Bienvenida-Santa Marta (domingo 15 de noviembre, 12:15h)
Oliva-Gran Maestre (domingo 15 de noviembre, 13h)
Aceuchal-Fuente De Cantos (domingo 15 de noviembre, 17h)
Torremejia-La Estrella (domingo 15 de noviembre, 17h)
San Servan-Calamonte (domingo 15 de noviembre, 17h)
Ribereña-Solana (domingo 15 de noviembre, 17h)
Don Alvaro-Merida Promesas (domingo 15 de noviembre, 18:30h)
Segunda Extremeña – Liga BLANU
Grupo 1
Jerte-Navaconcejo (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Villa De Cañaveral-Torrejoncillo (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Nuevo Plasencia-San Miguel Plasencia (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Piornal-Cuacos De Yuste (domingo 15 de noviembre, 16h)
Galisteo-Norte De Extremadura (domingo 15 de noviembre, 16h)
Losareño-Montehermoso (domingo 15 de noviembre, 16h)
Las Hurdes-Hervas (domingo 15 de noviembre, 16:15h)
Grupo 2
La Haba-Casas De Don Pedro (domingo 15 de noviembre, 12h)
Entrerrios-Valdivia (domingo 15 de noviembre, 12h)
Valdehornillo-St Palazuelo (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Fuenlabrada De Los Montes-Athletic Valle (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Puebla De Alcocer-Siruela (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Ilipense-Zalamea-Herrera (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Orellana-Sporting Malpartida (domingo 15 de noviembre, 18h)
Grupo 3
La Albuera-Valencia De Alcantara (domingo 15 de noviembre, 12h)
Real Bitcoin-Juventud UVA (domingo 15 de noviembre, 12h)
San Roque-Olivenza UD (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Villanueva Del Fresno-Corazón De Jesús (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Alconchel-Cheles (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (domingo 15 de noviembre, 16:15h)
Grupo 4
Barbaño-Atl. Veracruz (sábado 14 de noviembre, 17:30h)
Garrovilla-Estudiantes Nazaret (domingo 15 de noviembre, 12h)
Saludeño-Brocense (domingo 15 de noviembre, 12h)
Peña El Valle-La Roca (domingo 15 de noviembre, 12h)
Casar De Caceres-Santa Quiteria (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Amanecer B-Madroñera (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Grupo 5
Monesterio-Solana B (domingo 15 de noviembre, 12h)
Alange-Segureña (domingo 15 de noviembre, 12h)
Vadesa-Usagre (domingo 15 de noviembre, 12:30h)
Fornacense-Campillo (domingo 15 de noviembre, 16:15h)
Berlanga-Jerez (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
Athletic Fregenal-Belenense (domingo 15 de noviembre, 16:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Solis Bargas-Grupo Lopez Bolaños (sábado 14 de noviembre, 18:30h)
Loeches-Rena (sábado 14 de noviembre, 19h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Torrecillas-Burguillos Del Cerro (viernes 13 de noviembre, 21h)
Ciudad De Almendralejo-Colegio San Jose (sábado 14 de noviembre, 17h)
Villanueva Del Fresno-Granja (sábado 14 de noviembre, 18h)
Albroksa-Jerez (sábado 14 de noviembre, 18h)
Navalmoral-Buhersa Talayuela (sábado 14 de noviembre, 18h)
Madroñera-Malpartida (sábado 14 de noviembre, 19h)
Alfar-Salvatierra-Jarandilla (sábado 14 de noviembre, 19:15h)
Arroyo-Casar De Caceres (sábado 14 de noviembre, 19:45h)
BALONCESTO
Superliga Silla de ruedas
Mideba-AMIAB Albacete (sábado 14 de noviembre, 18:30h)
Liga Femenina 2
Spar Gran Canaria-Hierros Díaz Extremadura (sábado 14 de noviembre, 20h)
Segunda FEB Masculina
Iren BCBadajoz-Movistar (sábado 14 de noviembre, 19h)
Tres Cantos-Caceres Patrimonio (sábado 14 de noviembre, 20h)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Oh!Tels ULB (sábado 14 de noviembre, 18h)
Baublock-San Antonio Cáceres (sábado 14 de noviembre, 20h)
Alcalá-Bosco Mérida (sábado 14 de noviembre, 20h)
Baloncesto Badajoz-Coria (domingo 15 de noviembre, 12h)
Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (domingo 15 de noviembre, 12h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Metlen Cáceres-Playa Madrid (sábado 14 de noviembre, 18:30h)
Alcorcón-Voleibol Arroyo (sábado 14 de noviembre, 19h)
Super Liga Masculina 2