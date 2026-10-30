DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

Con la resaca de la Copa del Rey, en Primera Federación Femenina derbi entre el Cacereño y el Sportextremadura; en Primera masculina, el Cacereño visita al filial del Athletic de Bilbao; el Coria recibe al Arenas; el Mérida visita al líder Lugo y el Extremadura recibe al Unionistas; en Segunda Federación el Don Benito visita al Tenerife B y el Badajoz recibe al Linares. En baloncesto el Mideba recibe al Ilunion en Superliga en silla de ruedas; el Al-Qazeres en Liga Femenina Challenge visita al Adareva, el Miralvalle visita al Pozuelo en Liga Femenina 2 y en Segunda FEB masculina el Cáceres visita al Ponferrada y el IREN BCBadajoz visita a la Cultural

David Cerrato

Extremadura |

CAMP DE FUTBOL
CAMP DE FUTBOL | ISTOCK

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Mérida-Trival Valderas Alcorcón (sábado 31 de octubre, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Diocesano (sábado 31 de octubre, 12h)

Puebla De La Calzada-Academia Extremadura (sábado 31 de octubre, 12h)

Fuente De Cantoscruz Villanovense (sábado 31 de octubre, 12h)

Cacereño-Zafra (sábado 31 de octubre, 16h)

Hispanolusa-Ciudad De Plasencia (sábado 31 de octubre, 16h)

Moralo-San Roque (sábado 31 de octubre, 16:30h)

Villafranca-Flecha Negra (sábado 31 de octubre, 17h)

Coria-Vedruna (sábado 31 de octubre, 17:30h)

Badajoz-Gevora (sábado 31 de octubre, 18h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño-Sportextremadura (sábado 31 de octubre, 20h)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atl.-Pozuelo (domingo 1 de noviembre, 16h)

Primera RFEF Masculina

Athletic Club B-Cacereño (sábado 31 de octubre, 16:30h)

Coria-Arenas Club (domingo 1 de noviembre, 16:30h)

Lugo-Mérida (domingo 1 de noviembre, 18:45h)

Extremadura-Unionistas (domingo 1 de noviembre, 21h)

Segunda RFEF Masculina

Tenerife B-Don Benito (sábado 31 de octubre, 12h)

Badajoz-Linares (domingo 1 de noviembre, 18:30h)

Tercera RFEF Masculina

Villanovense-Jaraiz (domingo 1 de noviembre, 12h)

Villafranca-Castuera (domingo 1 de noviembre, 12h)

Azuaga-Santa Amalia (domingo 1 de noviembre, 12:30h)

Cabeza Del Buey-Gevora (domingo 1 de noviembre, 12:30h)

Montijo-Puebla De La Calzada (domingo 1 de noviembre, 12:30h)

Moralo-Quintana (domingo 1 de noviembre, 12:30h)

Jerez-Pueblonuevo (domingo 1 de noviembre, 12:30h)

Guadiana-Zafra (domingo 1 de noviembre, 16:30h)

Llerenense-UP Plasencia (domingo 1 de noviembre, 16:30h)

Copa de Extremadura (Dieciseisavos)

Diocesano-Talayuela (viernes 30 de octubre, 19:45h)

Ciudad De Plasencia-Metelinense (viernes 30 de octubre, 20:30h)

La Estrella-Hernando De Soto (viernes 30 de octubre, 20:30h)

San Servan-Trujillo (viernes 30 de octubre, 20:30h)

Casar De Caceres-Sport Villanovense (viernes 30 de octubre, 20:30h)

Campillo-Trujillanos (sábado 31 de octubre, 12:30h)

Hernan Cortes-Badajoz B (domingo 1 de noviembre, 11:30h)

Torremejia-Sanvicenteño (domingo 1 de noviembre, 12h)

Peña El Valle-La Garrovilla (domingo 1 de noviembre, 12h)

Gimnástico Don Benito-Torreorgaz (domingo 1 de noviembre, 12h)

Talavera-Gran Maestre (domingo 1 de noviembre, 12:15h)

Campanario-Chinato (domingo 1 de noviembre, 12:30h)

Malpartida-San Jorge (domingo 1 de noviembre, 12:30h)

Fuenlabrada de los Montes-Merida Promesas (domingo 1 de noviembre, 18h)

Valdebotoa-Fuente De Cantos (lunes 2 de noviembre, 12:15h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Sierra San Vicente-Rena (viernes 30 de octubre, 22h)

San Cristobal-Grupo Lopez Bolaños (sábado 31 de octubre, 19h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Jerez-Granja Futsal (viernes 30 de octubre, 21:30h)

Navalmoral-Jarandilla (sábado 31 de octubre, 17h)

Albroksa-Malpartida (sábado 31 de octubre, 18h)

Ciudad De Almendralejo-Burguillos Del Cerro (sábado 31 de octubre, 18h)

Madroñera-Talayuela (sábado 31 de octubre, 18h)

Torrecillas-Casar De Caceres (sábado 31 de octubre, 18h)

Arroyo-Alfar-Salvatierra (sábado 31 de octubre, 18h)

Villanueva Del Fresno-Colegio San Jose (sábado 31 de octubre, 19h)

BALONCESTO

Superliga Silla de ruedas

Mideba-Ilunion (sábado 31 de octubre, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Adareva-Al-Qázeres (sábado 31 de octubre, 20h)

Liga Femenina 2

Pozuelo-Hierros Díaz Extremadura (sábado 31 de octubre, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Ponferrada-Caceres Patrimonio (sábado 31 de octubre, 19:30h)

Cultural y Deportiva-Iren BCBadajoz (domingo 1 de noviembre, 18:30h)

Tercera FEB Masculina

Baloncesto Badajoz-Oh!Tels ULB (sábado 31 de octubre, 18h)

CBA Spain-Dos Hermanas (sábado 31 de octubre, 18h)

Onuba-Bosco Mérida (domingo 1 de noviembre, 12h)

Sagrado Corazón Cáceres-CB Fenix (domingo 1 de noviembre, 14h)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Algaida-Voleibol Arroyo (sábado 31 de octubre, 16h)

Metlen Cáceres-Las Rozas (sábado 31 de octubre, 18:30h)

Super Liga Masculina 2

Vigo-CVA Extremadura (sábado 31 de octubre, 18h)

RUGBY

División de Honor

CAR Cáceres-Complutense Cisneros (sábado 31 de octubre, 16h)

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