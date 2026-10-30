Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Trival Valderas Alcorcón (sábado 31 de octubre, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Diocesano (sábado 31 de octubre, 12h)
Puebla De La Calzada-Academia Extremadura (sábado 31 de octubre, 12h)
Fuente De Cantoscruz Villanovense (sábado 31 de octubre, 12h)
Cacereño-Zafra (sábado 31 de octubre, 16h)
Hispanolusa-Ciudad De Plasencia (sábado 31 de octubre, 16h)
Moralo-San Roque (sábado 31 de octubre, 16:30h)
Villafranca-Flecha Negra (sábado 31 de octubre, 17h)
Coria-Vedruna (sábado 31 de octubre, 17:30h)
Badajoz-Gevora (sábado 31 de octubre, 18h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño-Sportextremadura (sábado 31 de octubre, 20h)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atl.-Pozuelo (domingo 1 de noviembre, 16h)
Primera RFEF Masculina
Athletic Club B-Cacereño (sábado 31 de octubre, 16:30h)
Coria-Arenas Club (domingo 1 de noviembre, 16:30h)
Lugo-Mérida (domingo 1 de noviembre, 18:45h)
Extremadura-Unionistas (domingo 1 de noviembre, 21h)
Segunda RFEF Masculina
Tenerife B-Don Benito (sábado 31 de octubre, 12h)
Badajoz-Linares (domingo 1 de noviembre, 18:30h)
Tercera RFEF Masculina
Villanovense-Jaraiz (domingo 1 de noviembre, 12h)
Villafranca-Castuera (domingo 1 de noviembre, 12h)
Azuaga-Santa Amalia (domingo 1 de noviembre, 12:30h)
Cabeza Del Buey-Gevora (domingo 1 de noviembre, 12:30h)
Montijo-Puebla De La Calzada (domingo 1 de noviembre, 12:30h)
Moralo-Quintana (domingo 1 de noviembre, 12:30h)
Jerez-Pueblonuevo (domingo 1 de noviembre, 12:30h)
Guadiana-Zafra (domingo 1 de noviembre, 16:30h)
Llerenense-UP Plasencia (domingo 1 de noviembre, 16:30h)
Copa de Extremadura (Dieciseisavos)
Diocesano-Talayuela (viernes 30 de octubre, 19:45h)
Ciudad De Plasencia-Metelinense (viernes 30 de octubre, 20:30h)
La Estrella-Hernando De Soto (viernes 30 de octubre, 20:30h)
San Servan-Trujillo (viernes 30 de octubre, 20:30h)
Casar De Caceres-Sport Villanovense (viernes 30 de octubre, 20:30h)
Campillo-Trujillanos (sábado 31 de octubre, 12:30h)
Hernan Cortes-Badajoz B (domingo 1 de noviembre, 11:30h)
Torremejia-Sanvicenteño (domingo 1 de noviembre, 12h)
Peña El Valle-La Garrovilla (domingo 1 de noviembre, 12h)
Gimnástico Don Benito-Torreorgaz (domingo 1 de noviembre, 12h)
Talavera-Gran Maestre (domingo 1 de noviembre, 12:15h)
Campanario-Chinato (domingo 1 de noviembre, 12:30h)
Malpartida-San Jorge (domingo 1 de noviembre, 12:30h)
Fuenlabrada de los Montes-Merida Promesas (domingo 1 de noviembre, 18h)
Valdebotoa-Fuente De Cantos (lunes 2 de noviembre, 12:15h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Sierra San Vicente-Rena (viernes 30 de octubre, 22h)
San Cristobal-Grupo Lopez Bolaños (sábado 31 de octubre, 19h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Jerez-Granja Futsal (viernes 30 de octubre, 21:30h)
Navalmoral-Jarandilla (sábado 31 de octubre, 17h)
Albroksa-Malpartida (sábado 31 de octubre, 18h)
Ciudad De Almendralejo-Burguillos Del Cerro (sábado 31 de octubre, 18h)
Madroñera-Talayuela (sábado 31 de octubre, 18h)
Torrecillas-Casar De Caceres (sábado 31 de octubre, 18h)
Arroyo-Alfar-Salvatierra (sábado 31 de octubre, 18h)
Villanueva Del Fresno-Colegio San Jose (sábado 31 de octubre, 19h)
BALONCESTO
Superliga Silla de ruedas
Mideba-Ilunion (sábado 31 de octubre, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Adareva-Al-Qázeres (sábado 31 de octubre, 20h)
Liga Femenina 2
Pozuelo-Hierros Díaz Extremadura (sábado 31 de octubre, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Ponferrada-Caceres Patrimonio (sábado 31 de octubre, 19:30h)
Cultural y Deportiva-Iren BCBadajoz (domingo 1 de noviembre, 18:30h)
Tercera FEB Masculina
Baloncesto Badajoz-Oh!Tels ULB (sábado 31 de octubre, 18h)
CBA Spain-Dos Hermanas (sábado 31 de octubre, 18h)
Onuba-Bosco Mérida (domingo 1 de noviembre, 12h)
Sagrado Corazón Cáceres-CB Fenix (domingo 1 de noviembre, 14h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Algaida-Voleibol Arroyo (sábado 31 de octubre, 16h)
Metlen Cáceres-Las Rozas (sábado 31 de octubre, 18:30h)
Super Liga Masculina 2
Vigo-CVA Extremadura (sábado 31 de octubre, 18h)
RUGBY
División de Honor
CAR Cáceres-Complutense Cisneros (sábado 31 de octubre, 16h)