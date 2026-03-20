Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Rayo Alcobendas (sábado 21 de marzo, 16h)
Las Rozas-Diocesano (sábado 21 de marzo, 16:30h)
La Cruz Villanovense-Burgos (domingo 22 de marzo, 12h)
Liga Nacional Juvenil
Vedruna Cáceres-Don Benito (viernes 20 de marzo, 19h)
Moralo-Extremadura (sábado 21 de marzo, 16:30h)
Fuente de Cantos-Ciudad de Plasencia (sábado 21 de marzo, 12h)
Flecha Negra-Hispanolusa (domingo 22 de marzo, 11:30h)
Cacereño-Diocesano B (sábado 21 de marzo, 16h)
Don Bosco-Badajoz B (domingo 22 de marzo, 10:30h)
Mérida-Villafranca (sábado 21 de marzo, 17h)
Santa Amalia-Zafra (sábado 21 de marzo, 18h)
San Roque-La Cruz Villanovense B (domingo 22 de marzo, 12h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño-Barcelona B (domingo 22 de marzo, 12h)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-Getafe (sábado 21 de marzo, 16h)
Sportextremadura-Las Rozas (domingo 22 de marzo, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Extremadura Femenino-Zafra (domingo 22 de marzo, 16h)
San Miguel Plasencia-AD Mérida (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Femenino Villanovense-La Roca (domingo 22 de marzo, 16h)
SportExtremadura B-Cáceres Atlético B (domingo 22 de marzo, 18h)
Primera RFEF Masculina
Athletic B-Mérida (viernes 20 de marzo, 19h)
Avilés-Cacereño (domingo 22 de marzo, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Estepona-Extremadura (sábado 21 de marzo, 19h)
Orihuela-Coria (domingo 22 de marzo, 18:30h)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Azuaga (domingo 22 de marzo, 17h)
Gévora-Santa Amalia (domingo 22 de marzo, 18h)
Calamonte-Don Benito (domingo 22 de marzo, 17h)
Puebla de la Calzada-Villafranca (sábado 21 de marzo, 18h)
Jaraíz-Diocesano (domingo 22 de marzo, 17h)
Montehermoso-Moralo (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Villanovense-Montijo (domingo 22 de marzo, 12h)
Cabeza del Buey-Pueblonuevo (domingo 22 de marzo, 17h)
Llerenense-Badajoz (domingo 22 de marzo, 17h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Malpartida (domingo 22 de marzo, 17h)
Arroyo-Moraleja (domingo 22 de marzo, 12h)
Trujillo-Ciudad de Plasencia (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Torreorgaz-Talayuela (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Piornal-Torrejoncillo (domingo 22 de marzo, 17:45h)
Cabezuela-Amanecer (domingo 22 de marzo, 17h)
Chinato-Moralo B (domingo 22 de marzo, 18h)
Grupo 2
Hernando de Soto-Lobón (domingo 22 de marzo, 12:30h)
San Jorge-La Garrovilla (domingo 22 de marzo, 12h)
Valverdeño-Badajoz B (domingo 22 de marzo, 17h)
Valdebótoa-Villar del Rey (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Sanvicenteño-Cheles (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Talavera-Valdelacalzada (domingo 22 de marzo, 12h)
Guadiana-Barbaño (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Grupo 3
Guareña-Athletic Valle (domingo 22 de marzo, 12h)
Quintana-Castuera (domingo 22 de marzo, 17h)
Gimnástico Don Benito-Monterrubio (domingo 22 de marzo, 17h)
Peleño-Almoharín (domingo 22 de marzo, 18h)
Zarceño-Valdivia (domingo 22 de marzo, 12h)
Hernán Cortés-Miajadas (domingo 22 de marzo, 12h)
Campanario-Talarrubias (domingo 22 de marzo, 12h)
Grupo 4
Solana-Gran Maestre (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Belenense-Fuente de Cantos (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Usagre-Bienvenida (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Oliva-Torremejía (domingo 22 de marzo, 16:45h)
La Estrella-Mérida Promesas (domingo 22 de marzo, 12:30h)
San Serván-Don Álvaro (domingo 22 de marzo, 17h)
Aceuchal-Zafra (domingo 22 de marzo, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Tiétar-Valdefuentes (domingo 22 de marzo, 16h)
Ciudad de Plasencia B-Amanecer B (domingo 22 de marzo, 16:30h)
Brocense-Casar de Cáceres (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Cañaveral-Aceituna (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Navaconcejo-Hervás (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Las Hurdes-El Batán (domingo 22 de marzo, 17h)
Jerte-Nuevo Plasencia (domingo 22 de marzo, 16:30h)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Madroñera (domingo 22 de marzo, 17h)
Malpartida-Valdehornillo (domingo 22 de marzo, 17h)
Madrigalejo-Esparragosa (domingo 22 de marzo, 17h)
Orellana-La Haba (domingo 22 de marzo, 18h)
Metelinense-Puebla de Alcocer (domingo 22 de marzo, 12h)
Fuenlabrada-Herrera (domingo 22 de marzo, 18h)
San Bartolomé-Ilipense Zalamea (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Grupo 3
Don Bosco-San Roque (domingo 22 de marzo, 13h)
La Roca-Olivenza UD (domingo 22 de marzo, 17:30h)
Santa Quiteria-San Francisco de Olivenza (domingo 22 de marzo, 17h)
Hispanolusa-Obandina (domingo 22 de marzo, 13h)
Peña el Valle-Villanueva del Fresno (domingo 22 de marzo, 12h)
Alburquerque-Puebla de la Calzada B (domingo 22 de marzo, 18h)
Puerta Palmas-Valencia de Alcántara (domingo 22 de marzo, 16h)
Grupo 4
Trujillanos-Segureña (domingo 22 de marzo, 12h)
Monesterio-Campillo (domingo 22 de marzo, 19h)
Alange-Higuera (domingo 22 de marzo, 17h)
Ribereña-Vadesa (domingo 22 de marzo, 16:30h)
Fregenal-Jerez B (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Berlanga-Santa Marta (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Fornacense-Juventud UVA (domingo 22 de marzo, 17h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Marín (domingo 22 de marzo, 11h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Unicaja Mijas-Al-Qázeres Extremadura (domingo 22 de marzo, 12:30h)
Liga Femenina 2
El Plantel-Miralvalle (sábado 21 de marzo, 18h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Gijón (sábado 21 de marzo, 19h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 21 de marzo, 18h)
Peñarroya-Bosco Mérida (sábado 21 de marzo, 18:30h)
CBA Spain-Aljaraque (sábado 21 de marzo, 19h)
San Antonio Cáceres-Sevilla Coria (domingo 22 de marzo, 12h)
San Fernando-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 22 de marzo, 17h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Torrejón (sábado 21 de marzo, 19:30h)
Superliga 2 Masculina
Voleibol Rivas-Almendralejo Extremadura (sábado 21 de marzo, 17h)