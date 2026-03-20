DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Este viernes el Mérida visita al filial del Athletic y el Cacereño el domingo se medirá al Avilés, lejos del Príncipe Felipe. En 2ª: Estepona-Extremadura y Orihuela-Coria. En 3ª: Calamonte-Don Benito, Jaraíz-Diocesano, Villanovense-Montijo y Llerenense-Badajoz, entre otros. En Baloncesto: Al Qázeres se desplaza a Mijas, Miralvalle saltará a cancha del Plantel y El Cáceres recibe al Gijón.

Redacción