DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Este viernes el Mérida visita al filial del Athletic y el Cacereño el domingo se medirá al Avilés, lejos del Príncipe Felipe. En 2ª: Estepona-Extremadura y Orihuela-Coria. En 3ª: Calamonte-Don Benito, Jaraíz-Diocesano, Villanovense-Montijo y Llerenense-Badajoz, entre otros. En Baloncesto: Al Qázeres se desplaza a Mijas, Miralvalle saltará a cancha del Plantel y El Cáceres recibe al Gijón.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Rayo Alcobendas (sábado 21 de marzo, 16h)

Las Rozas-Diocesano (sábado 21 de marzo, 16:30h)

La Cruz Villanovense-Burgos (domingo 22 de marzo, 12h)

Liga Nacional Juvenil

Vedruna Cáceres-Don Benito (viernes 20 de marzo, 19h)

Moralo-Extremadura (sábado 21 de marzo, 16:30h)

Fuente de Cantos-Ciudad de Plasencia (sábado 21 de marzo, 12h)

Flecha Negra-Hispanolusa (domingo 22 de marzo, 11:30h)

Cacereño-Diocesano B (sábado 21 de marzo, 16h)

Don Bosco-Badajoz B (domingo 22 de marzo, 10:30h)

Mérida-Villafranca (sábado 21 de marzo, 17h)

Santa Amalia-Zafra (sábado 21 de marzo, 18h)

San Roque-La Cruz Villanovense B (domingo 22 de marzo, 12h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño-Barcelona B (domingo 22 de marzo, 12h)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-Getafe (sábado 21 de marzo, 16h)

Sportextremadura-Las Rozas (domingo 22 de marzo, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Extremadura Femenino-Zafra (domingo 22 de marzo, 16h)

San Miguel Plasencia-AD Mérida (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Femenino Villanovense-La Roca (domingo 22 de marzo, 16h)

SportExtremadura B-Cáceres Atlético B (domingo 22 de marzo, 18h)

Primera RFEF Masculina

Athletic B-Mérida (viernes 20 de marzo, 19h)

Avilés-Cacereño (domingo 22 de marzo, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Estepona-Extremadura (sábado 21 de marzo, 19h)

Orihuela-Coria (domingo 22 de marzo, 18:30h)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Azuaga (domingo 22 de marzo, 17h)

Gévora-Santa Amalia (domingo 22 de marzo, 18h)

Calamonte-Don Benito (domingo 22 de marzo, 17h)

Puebla de la Calzada-Villafranca (sábado 21 de marzo, 18h)

Jaraíz-Diocesano (domingo 22 de marzo, 17h)

Montehermoso-Moralo (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Villanovense-Montijo (domingo 22 de marzo, 12h)

Cabeza del Buey-Pueblonuevo (domingo 22 de marzo, 17h)

Llerenense-Badajoz (domingo 22 de marzo, 17h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Malpartida (domingo 22 de marzo, 17h)

Arroyo-Moraleja (domingo 22 de marzo, 12h)

Trujillo-Ciudad de Plasencia (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Torreorgaz-Talayuela (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Piornal-Torrejoncillo (domingo 22 de marzo, 17:45h)

Cabezuela-Amanecer (domingo 22 de marzo, 17h)

Chinato-Moralo B (domingo 22 de marzo, 18h)

Grupo 2

Hernando de Soto-Lobón (domingo 22 de marzo, 12:30h)

San Jorge-La Garrovilla (domingo 22 de marzo, 12h)

Valverdeño-Badajoz B (domingo 22 de marzo, 17h)

Valdebótoa-Villar del Rey (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Sanvicenteño-Cheles (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Talavera-Valdelacalzada (domingo 22 de marzo, 12h)

Guadiana-Barbaño (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Grupo 3

Guareña-Athletic Valle (domingo 22 de marzo, 12h)

Quintana-Castuera (domingo 22 de marzo, 17h)

Gimnástico Don Benito-Monterrubio (domingo 22 de marzo, 17h)

Peleño-Almoharín (domingo 22 de marzo, 18h)

Zarceño-Valdivia (domingo 22 de marzo, 12h)

Hernán Cortés-Miajadas (domingo 22 de marzo, 12h)

Campanario-Talarrubias (domingo 22 de marzo, 12h)

Grupo 4

Solana-Gran Maestre (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Belenense-Fuente de Cantos (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Usagre-Bienvenida (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Oliva-Torremejía (domingo 22 de marzo, 16:45h)

La Estrella-Mérida Promesas (domingo 22 de marzo, 12:30h)

San Serván-Don Álvaro (domingo 22 de marzo, 17h)

Aceuchal-Zafra (domingo 22 de marzo, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Tiétar-Valdefuentes (domingo 22 de marzo, 16h)

Ciudad de Plasencia B-Amanecer B (domingo 22 de marzo, 16:30h)

Brocense-Casar de Cáceres (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Cañaveral-Aceituna (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Navaconcejo-Hervás (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Las Hurdes-El Batán (domingo 22 de marzo, 17h)

Jerte-Nuevo Plasencia (domingo 22 de marzo, 16:30h)

Grupo 2

Casas de Don Pedro-Madroñera (domingo 22 de marzo, 17h)

Malpartida-Valdehornillo (domingo 22 de marzo, 17h)

Madrigalejo-Esparragosa (domingo 22 de marzo, 17h)

Orellana-La Haba (domingo 22 de marzo, 18h)

Metelinense-Puebla de Alcocer (domingo 22 de marzo, 12h)

Fuenlabrada-Herrera (domingo 22 de marzo, 18h)

San Bartolomé-Ilipense Zalamea (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Grupo 3

Don Bosco-San Roque (domingo 22 de marzo, 13h)

La Roca-Olivenza UD (domingo 22 de marzo, 17:30h)

Santa Quiteria-San Francisco de Olivenza (domingo 22 de marzo, 17h)

Hispanolusa-Obandina (domingo 22 de marzo, 13h)

Peña el Valle-Villanueva del Fresno (domingo 22 de marzo, 12h)

Alburquerque-Puebla de la Calzada B (domingo 22 de marzo, 18h)

Puerta Palmas-Valencia de Alcántara (domingo 22 de marzo, 16h)

Grupo 4

Trujillanos-Segureña (domingo 22 de marzo, 12h)

Monesterio-Campillo (domingo 22 de marzo, 19h)

Alange-Higuera (domingo 22 de marzo, 17h)

Ribereña-Vadesa (domingo 22 de marzo, 16:30h)

Fregenal-Jerez B (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Berlanga-Santa Marta (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Fornacense-Juventud UVA (domingo 22 de marzo, 17h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Marín (domingo 22 de marzo, 11h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Unicaja Mijas-Al-Qázeres Extremadura (domingo 22 de marzo, 12:30h)

Liga Femenina 2

El Plantel-Miralvalle (sábado 21 de marzo, 18h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Gijón (sábado 21 de marzo, 19h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 21 de marzo, 18h)

Peñarroya-Bosco Mérida (sábado 21 de marzo, 18:30h)

CBA Spain-Aljaraque (sábado 21 de marzo, 19h)

San Antonio Cáceres-Sevilla Coria (domingo 22 de marzo, 12h)

San Fernando-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 22 de marzo, 17h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Torrejón (sábado 21 de marzo, 19:30h)

Superliga 2 Masculina

Voleibol Rivas-Almendralejo Extremadura (sábado 21 de marzo, 17h)

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