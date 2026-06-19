El Campeonato de Extremadura Absoluto de Atletismo al Aire Libre se celebrará el próximo domingo en Villafranca

El Campeonato de Extremadura Absoluto de Atletismo al Aire Libre 2026 se celebrará este próximo domingo, 21 de junio, a partir de las 18,00 horas, en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, y que reunirá a más de 250 atletas que competirán en una treintena de pruebas diferentes.

Durante la presentación en Badajoz este jueves de la cita, la diputada provincial Paqui Silva ha subrayado que "hablar de este campeonato no es hablar de una competición más, sino de una de las pruebas más importantes de la comunidad donde se medirán los mejores atletas en busca de sus mejores marcas".

Asimismo, ha recordado que la lucha contra la despoblación es una prioridad para la institución provincial: "Luchar por el reto demográfico implica dotar a nuestros pueblos de las mismas oportunidades y de los mismos servicios de calidad que tienen las grandes ciudades", ha dicho.

En este punto, ha señalado este campeonato como una muestra "clara" de equilibrio territorial que demuestra la plena capacidad del mundo rural para albergar eventos de élite, informa en nota de prensa la diputación pacense.

Silva ha recordado, igualmente, que Villafranca de los Barros inauguró en 2016 la primera pista de atletismo homologada de la provincia "gracias a la financiación de la diputación". "Hoy, diez años después, recogemos los frutos demostrando que contar con instalaciones públicas de primer nivel en el entorno rural democratiza el acceso al deporte", ha indicado, felicitando además la solvencia organizativa del club Capex y agradeciendo a la Federación Extremeña su apuesta por descentralizar las competiciones.

Por su parte el concejal de Deportes de Villafranca de los Barros, Emilio Sánchez, se ha mostrado "orgulloso" de los diferentes eventos de primer nivel celebrados en su municipio en los últimos años, fruto de las inversiones recurrentes en el mantenimiento y la mejora de infraestructuras deportivas.

Además, ha avanzado que la corporación municipal está trabajando para "convertir Villafranca de los Barros en un centro de tecnificación deportiva que sea un referente a nivel nacional".

En la rueda de prensa también ha participado el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández, que ha reconocido la labor de la Diputación por impulsar el atletismo y el deporte en general, y ha ensalzado la labor del Ayuntamiento y del Capex, asegurando que "se están haciendo las cosas muy bien en Villafranca de los Barros".

Además, el presidente del Capex, Martín Martínez, ha detallado que el domingo se darán cita más de 250 atletas que competirán en una treintena de pruebas diferentes.