El Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación reunirá en Coria a 400 jóvenes deportistas

Unos 400 jóvenes deportistas de diversas zonas de España participarán desde este martes, día 24, al próximo jueves, día 26, en Coria (Cáceres) en el Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación.

La cita, en la que participarán 11 centros educativos de la región, viene a ratificar a Extremadura como "referente" del deporte base, según como ha apuntado este lunes en Mérida durante la presentación del evento el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Santiago Amaro.

También han participado en la presentación la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo; el presidente de la Federación Extremeña de Orientación, José Antonio Carrasco; y el director técnico del campeonato, Daniel Portal.

Todos han defendido el valor del deporte en Extremadura y su relación con los enclaves naturales en los que se desarrollarán las distintas pruebas que conforman esta cita estatal, informa en nota de prensa la Junta.

"Todo ello demuestra, una vez más, que deporte, turismo y naturaleza se dan la mano en Extremadura para marcar el desarrollo de un evento deportivo de primer nivel", ha señalado Amaro, reafirmando el posicionamiento de la región como "referente" en la organización de eventos deportivos vinculados al medio natural.

Un total de 99 equipos y 35 centros educativos nacionales participarán en este campeonato, cuyas inscripciones de participantes duplica la cita de 2025, distribuidas en un total de cuatro categorías participantes (alevín, infantil, cadete y juvenil).

Los deportistas tendrán que participar en cuatro tipos de pruebas para alzarse con el título nacional (sprint nocturno, carrera intermedia, laberinto inclusivo y carrera de relevos por centros). Pruebas que se desarrollarán en Coria y en el espacio natural Dehesa de Mínguez.

No será la única cita nacional relativa a esta modalidad deportiva la que se celebre en Extremadura, ya que el próximo mes de junio las localidades de Jerez de los Caballeros y Barcarrota serán las anfitrionas del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.