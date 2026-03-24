La 114 Gravel Race 2026 reunirá este sábado en Badajoz a medio millar de participantes

Unos 500 participantes, entre ellos algunos de los mejores especialistas internacionales de la modalidad de gravel, disputarán este sábado 28 de marzo en Badajoz la 114 Gravel Race 2026, una prueba deportiva integrada en la UCI Gravel World Series y que es uno de los grandes eventos del calendario internacional de esta modalidad.

Se trata de una cita puntuable para el campeonato mundial y de carácter transfronterizo, con salida de la localidad portuguesa de Elvas, y que vuelve a contar con el respaldo de la Junta de Extremadura.

En este sentido, el coordinador de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura, Pedro José Gordillo, ha destacado la proyección exterior de la cita y el alto nivel deportivo de la misma durante su intervención en la presentación de la prueba.

Para Gordillo, uno de los grandes datos que reflejan la dimensión internacional de la prueba es que en torno al 80 por ciento de los inscritos proceden de otros países, consolidando a esta cita deportiva como una plataforma de promoción del territorio a nivel europeo e internacional, según indica en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

En esta ocasión, la 114 Gravel Race contará con dos recorridos, una ruta larga de 137 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, y una más corta de 68 kilómetros y 450 metros de desnivel. Esta edición contará además con la participación de algunos de los nombres más reconocidos del gravel, del MTB y del ciclismo internacional, destacando nombres como Tiago Ferreira, Mads Würtz Schmidt, Tobias M*rch Kongstad, Freddy Ovett , Harry Tanfield y Nicole Frain, entre otros.

Junto al responsable de Promoción Deportiva de la Administración regional han participado en la presentación de la prueba el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo; el promotor de la prueba, José Antonio De Mera, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, quien ha destacado el impacto económico y turístico de este tipo de competiciones internacionales en la capital pacense.