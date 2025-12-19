Las denuncias por violencia de género en Extremadura aumentan un 8,3% en el tercer trimestre, hasta las 922

El número de denuncias registradas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer durante el tercer trimestre de 2025 en Extremadura alcanzó la cifra de 922, lo que supuso un incremento del 8,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, según se desprende de los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el "Informe trimestral sobre Violencia de Género" dado a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 843 mujeres víctimas, un 7,5 por ciento más que hace un año. El estudio muestra también el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que creció un 20 por ciento, pasando de 10 a 12 mujeres víctimas.

Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 223 órdenes de protección, un 5,7% más que hace un año. De ellas, fueron adoptadas 175, lo que supuso un incremento del 18,2%, informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en nota de prensa.

Los órganos judiciales dictaron en el tercer trimestre del año 168 sentencias, de las que 163 (el 97 %) fueron condenatorias y 5 absolutorias. Por su parte, en el tercer trimestre del año, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja a un menor de edad (en el mismo trimestre de 2024 fueron enjuiciados igualmente un menor).

En España, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron entre julio y septiembre de este año 53.268 denuncias, lo que supone que diariamente se presentaron en toda España una media de 579.

En este sentido, revela que el número de mujeres víctimas de violencia de género y el de las denuncias presentadas durante el tercer trimestre de 2025 se han mantenido estables con respecto al mismo periodo del año pasado. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas (un 0,88% más que hace un año) y 53.268 denuncias (un 0,23% más).