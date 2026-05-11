Ocho investigados por provocar incendios forestales por imprudencia en marzo y abril en provincia de Cáceres

Agentes de la Guardia Civil han investigado a ocho personas por su supuesta implicación en distintos incendios forestales registrados en la provincia de Cáceres en marzo y abril, que fueron provocados por quemas agrícolares y trabajos realizados en parcelas sin las debidas medidas de seguridad o sin la autorización correspondiente.

Las actuaciones han permitido esclarecer varios incendios que, en conjunto, han afectado a más de 135 hectáreas de masa forestal, dehesa y pastos, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

El incendio de mayor gravedad se produjo el pasado 17 de marzo en la localidad de Zarza de Montánchez, donde ardieron unas 80 hectáreas, y cuya investigación determinó que el fuego se originó durante una quema de vegetación viva en pie destinada a la limpieza del terreno, una práctica expresamente prohibida.

El 28 de marzo se declaró otro incendio en Pinofranqueado que afectó a una hectárea, y cuyo origen se situó en la quema de restos agrícolas realizada sin adoptar las medidas de seguridad necesarias.

Un día después, el 29 de marzo, se registraron dos incendios forestales en la provincia, uno de ellos en Acebo, que afectó a 31 hectáreas de terreno forestal, y en el que aunque el propietario de la parcela disponía de autorización para realizar quemas agrícolas, la falta de control provocó la propagación del fuego.

Ese mismo día, se produjo otro incendio en el término municipal de Montánchez, que arrasó alrededor de 19 hectáreas de dehesa, y cuyo origen estuvo en restos procedentes de una quema agrícola que carecía de autorización administrativa.

Posteriormente, el 12 de abril, se declaró un incendio forestal en Alcuéscar que afectó a una hectárea de masa forestal, y en el que los agentes determinaron que el fuego tuvo su origen en una quema agrícola realizada sin la correspondiente declaración responsable.

El 17 de abril, en el término municipal de Alcollarín otro incendio calcinó 3,78 hectáreas de masa forestal, y que estuvo originado en labores agrícolas negligentes realizadas en una parcela, mientras que el 18 de abril se declaró otro incendio en Carbajo que afectó a una hectárea de gramíneas y leguminosas, y que comenzó junto a una quema de restos vegetales que se estaba realizando sin comunicación responsable y sin disponer de medidas de autoprotección.

Finalmente, el 24 de abril, se produjo un incendio forestal en Santiago de Alcántara que afectó a varias parcelas y calcinó aproximadamente una hectárea de pastos, cuyo origen se situó en una zona donde se habían realizado quemas agrícolas sin la correspondiente comunicación responsable.

Las diligencias instruidas en cada caso han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, por lo que los investigados se enfrentan a las penas previstas en el artículo 358 del Código Penal, que establece que quien provoque un incendio forestal por imprudencia grave puede ser castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, además de multas y de la responsabilidad civil derivada de los daños causados y de los costes de extinción.

Ante esta situación, la Guardia Civil recuerda que, aunque actualmente se esté en época de peligro bajo de incendios forestales, es fundamental extremar las precauciones, ya que las condiciones meteorológicas cambiantes y la acumulación de combustible vegetal pueden favorecer la rápida propagación del fuego ante cualquier negligencia.

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Por último, la Guardia Civil agradece la colaboración y el apoyo técnico prestado por los servicios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, cuya intervención ha sido fundamental tanto en las labores de extinción como en el esclarecimiento de los hechos.