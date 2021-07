El Ayuntamiento de Cáceres elimina la cita previa a partir de hoy y vuelve la atención directa

El Ayuntamiento de Cáceres vuelve a abrir sus puertas a la ciudadanía y elimina a partir de mañana la cita previa para llevar a cabo trámites administrativos, de manera que la población ya no tendrá que solicitar la atención por anticipado y se volverá a prestar el servicio de forma presencial y directa.

Cabe recordar que en junio del año pasado se decidió implantar un sistema de cita previa para el servicio al público en los diferentes departamentos municipales, lo que ha provocado en todo este tiempo numerosas quejas de los ciudadanos por la tardanza en ofrecer esas citas y por las largas colas que había que soportar hasta conseguir la atención.

El alcalde Luis Salaya ha reconocido que este sistema, que en principio iba a durar más tiempo, no ha funcionado todo lo bien que se esperaba, y por eso ha pedido "disculpas" a los cacereños que se han visto afectados por estas medidas que se adoptaron para controlar el contacto directo de la población con los funcionarios y prevenir contagios por coronavirus.

"Había una seria de medidas que había que tomar por una cuestión de seguridad y nos hubiera gustado que funcionase mucho mejor la atención con cita previa porque es un formato que nos hubiera gustado extender en el tiempo, pero no ha sido el caso porque hace falta una voluntad por parte de todos que no se ha dado y lo único que podemos hacer es retirar la cita previa, volver a la asistencia presencial y priorizar dar el mejor servicio y la mejor atención a los ciudadanos", ha señalado Salaya a preguntas de Europa Press sobre este asunto tras comparecer ante los medios este martes.

Este nuevo sistema de atención personal no requiere la incorporación presencial del cien por cien de la plantilla del ayuntamiento cacereño, de manera que el 80% trabaja ya en las instalaciones municipales pero el 20% seguirá en teletrabajo.

"Este porcentaje se va a quedar teletrabajando un tiempo largo todavía porque la distancia social en el ayuntamiento hace que no haya espacio suficiente para que vuelva presencialmente todo el mundo", ha explicado.

No obstante, el trabajo "está muy bien organizado" ya que la gente que está teletrabajando es la que no tiene atención directa con el público y puede desarrollar su labor perfectamente desde sus domicilios. "No vamos a notar que está teletrabajando", ha concluido Salaya.

En junio de 2020 as consultas y reuniones con funcionarios se programarán por anticipado para evitar el riesgo de contagios en una medida que será ..