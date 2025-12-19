El Ayuntamiento de Cáceres ejecutará las obras del camino de Montealmeida y denuncia ante la Fiscalía la obstrucción

El Ayuntamiento de Cáceres va a ejecutar la obras de acondicionamiento del camino público de Montealmeida para ofrecer una salida a los vecinos de la finca Cuartos del Baño, y ha puesto en conocimiento de la Junta de Extremadura y de la Fiscalía la obstrucción realizada por un vecino que no dejó entrar a las máquinas para llevar a cabo los trabajos.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que ante la imposibilidad de llevar a cabo estos trabajos se pidió un informa a Secretaría General, el cual avala que el camino es de titularidad municipal, lo que ha quedado acreditado por sentencia judicial, y por lo tanto, puede ejecutar las obras necesarias para dar solución a los vecinos de la finca Cuartos del Baño, que se quedan aislados cuando crece el río Salor.

"La justicia ha avalado todas las actuaciones municipales que se han llevado a cabo hasta la fecha, ha rechazado los recursos que se han ido planteando y la suspensión que también se planteó solicitada por particulares", ha recordado Orgaz, que ha explicado que el día que iban a comenzar las obras se impidió el acceso a la maquinaria mediante la colocación de una puerta con candado y la ocupación del camino con un tractor que bloqueaba físicamente el paso.

Estos hechos que fueron certificados por un informe de la Policía Local y por el servicio de Infraestructuras se recogen ahora en el informe técnico que asegura que eso ha supuesto "una obstrucción ilegítima de una actuación municipal plenamente legal".

En segundo lugar, es "una infracción muy grave de la normativa autonómica en materia de caminos públicos", y en tercer lugar, el cierre o ocupación de un camino público está expresamente prohibido, salvo autorización excepcional que, en este caso, no existe.

Así las cosas, y con este informe en la mano, la Junta de Gobierno local ha decidido denunciar estos hechos ante la Junta de Extremadura por la posible comisión de infracciones administrativas por estas infracciones graves tipificadas en la Ley Agraria; y también se comunicarán los hechos al Ministerio Fiscal "por si pudieran ser constitutivos de un delito leve de coacciones".

Además, se va a proceder a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento para garantizar que el camino quede libre y que se puedan realizar las obras que estaban previstas realizarse y "que se haga cuanto antes".

"El ayuntamiento va a actuar con contundencia, va a actuar con rapidez, que los operarios y las máquinas de la empresa adjudicataria de la obra volverán cuanto antes para retomar las obras y lo harán acompañados de la Policía Local y de los fuerzas de cuerpos de seguridad que sean necesarios y, por tanto, las obras se van a ejecutar", ha señalado el portavoz municipal.

Orgaz ha insistido en que se va a solucionar una demanda histórica de los vecinos "que está cada vez más cerca de tener una solución definitiva". Aunque no ha dado una fecha concreta, sí ha apuntado que se contratará también seguridad privada para acudir a la realización de la obra.

MÁS TAXIS VIVIENDA OCUPADA Y AYUDAS BUS

La Junta de Gobierno local también ha conocido la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 17 de diciembre el anuncio por el cual se incrementa el número de licencias de taxi en la ciudad. Se contará con 5 taxis más, todos ellos vehículos adaptados para mejorar el servicio a personas con movilidad reducida, con la salvedad de que serán autotaxis sin autorización VT, es decir, "solo podrán prestar servicio dentro del casco urbano de la ciudad de Cáceres".

También ha conocido la propuesta del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) para ordenar el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan para la recuperación de la vivienda situada en la calle Vístula 1, ilegalmente ocupada, incluida en el proceso de adjudicación de viviendas de titularidad municipal en régimen de alquiler.

Por último, el portavoz del equipo de Gobierno también ha anunciado que el martes 23 de diciembre se celebrará un pleno extraordinario para someter a aprobación la continuidad de los descuentos en el bus urbano, es decir, del 50% de los títulos multiviaje y de la gratuidad de los bonos senior y joven.

"Este equipo de Gobierno no va a consentir que el Gobierno central vuelva a jugar con los ciudadanos y ciudadanas de Cáceres: que si ahora te convoco las ayudas el último día del año; que si luego en enero te saco un decreto para quitarte las ayudas; que si ya a finales del año siguiente te doy la razón y te doy las ayudas", ha ironizado.

Orgaz ha señalado que el Ejecutivo cacereño se adelanta de "manera preventiva y responsable" para que, en cualquier circunstancia, los descuentos de los títulos multiviaje y los descuentos de los bonos para menores de 16 años y mayores de 65 no se suspendan.

El objetivo es garantizar el millón y medio de euros (1.545.334 euros IVA no incluido), de fondos propios, para pagar esta medida durante todo el año. Si después se consigue la subvención estatal, el consistorio solo tendrá que aportar su parte, que serían unos 520.000 euros.