Cáceres sustituye la carpa de la Plaza Mayor durante el Carnaval por un escenario

La ciudad de Cáceres se prepara para vivir el Carnaval, del 28 de febrero al 4 de marzo, con una programación "cargada de novedades" para todos los ciudadanos, entre las que destacan que este no habrá carpa en la Plaza Mayor, sino que se instalará un escenario con concierto de la Década Prodigiosa, también habrá sorteo de regalos entre los participantes en el desfile y talleres inclusivos el lunes y martes 4.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado este jueves la programación del Carnaval, acompañada de un representante de Electrocash, Luis Duque; el gerente de Jesús Vacas Eventos y Producciones, Jesús Vacas, y de la comparsa Takicardia.

La primera novedad, que a su juicio "puede causar más expectación y no por ello es la más importante", es que este año no habrá carpa en la Plaza Mayor, lo cual "no significa que no haya música, sino que la habrá pero al aire libre" en un escenario ubicado en ese mismo lugar, donde el sábado tras el desfile a las 22,30 horas actuará la Década Prodigiosa".

Una decisión que "viene motivada tras escuchar a todos los implicados, tanto participantes, como vecinos, hosteleros, especialistas del sector turístico, e incluso los adjudicatarios de años anteriores de la carpa", ha explicado Carrasco, quien ha señalado que "tanto acústica como visualmente esta instalación no cumplía los objetivos a los que queremos llegar de la búsqueda de la calidad en todos los eventos".

Por eso, este año el Ayuntamiento de Cáceres afronta "el reto de cambiar una instalación que no funcionaba y no gustaba por un formato más fresco, abierto, accesible a todos tanto participantes como público en general", con un horario "más acotado pero que permite el disfrute de un mayor público tanto joven como niños", ha destacado Carrasco.

Además, se instalarán baños públicos en la Plaza Mayor, "y los bares y restaurantes podrán optar a poner barra de bebidas durante la celebración tanto del viernes como el sábado".

CARTEL DE ROBERTO MASSÓ

Respecto al cartel del Carnaval, Carrasco ha destacado que "es un diseño muy original y único, elaborado por el artista cacereño y autor de cómic Roberto Massó con su "estilo único e inconfundible", ya que se trata de una composición dinámica y colores vibrantes pero equilibrados.

La edil ha explicado que desde el principio la idea del autor fue incluir un personaje como los de sus cómics y fanzines, y como inspiración ha usado el diseño de los vestuarios del futurismo y la bauhaus para teatro y desfiles.

PROGRAMACIÓN DEL CARNAVAL

En cuanto a la programación del Carnaval de Cáceres, arrancará el viernes, 28 de febrero, a las 10,30 horas con el VIII Desfile del Carnaval inclusivo e intergeneracional realizado por el Colegio María Auxiliadora por las calles del barrio Nuevo Cáceres, al que seguirá, a las 12,00 horas, el Desfile y Fiesta de Las Lavanderas con la quema del Pelele en la Plaza Mayor.

A la 18,00 comenzará la amenización musical con DJs en el escenario de la Plaza Mayor, y a las 20,00 horas tendrá lugar la presentación de las comparsas y pregón de Carnaval 2025 a cargo de Franco Deluxe.

Ya el sábado, 1 de marzo, a las 18,00 horas se celebrará el Desfile de Carnaval con su recorrido habitual, en el que participarán diez comparsas con un total de 490 participantes, y en el que tendrá lugar una zona sin música en la calle Sánchez Manzano, y tres zonas de preferencia para personas con movilidad reducida en Cocemfe, y las avenidas Antonio Hurtado y España.

Desde las 18,30 tendrá lugar una amenización musical en el escenario de la Plaza Mayor, y entre las 20,30 y las 21,00 horas se prevé la llegada de las comparsas a la Plaza Mayor. Ya a las 21,30 horas tendrá lugar la presentación y entrega de premios a las comparsas por el pregonero de este año, Franco Deluxe.

El sábado a las 22,30 horas tendrá lugar el concierto de la Década Prodigiosa, tras lo que comenzará una amenización musical con DJs en el escenario de la Plaza Mayor hasta las 3,00 horas.

DESFILE MATINAL Y TALLERES

El programa del Carnaval continuará el domingo, 2 de marzo, con el desfile matinal a las 12,00 horas, que partirá desde el Paseo de Cánovas hasta la Plaza Mayor.

Finalmente, el lunes y martes, 3 y 4 de marzo, se celebrarán de 11,30 a 13,30 horas se celebrarán los talleres inclusivos 'La Fábrica de Fantasía', en los que se elaborarán disfraces, pintacaras, globoflexia, y van dirigidos para niños de 3 a 12 años.