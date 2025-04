Los bomberos del Sepei rescataron a 12 personas atrapadas en ascensores de Cáceres y 4 en Plasencia

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres rescataron este pasado lunes debigo al apagón eléctrico a un total de 16 personas atrapadas en ascensores, 12 en Cáceres y 4 en Plasencia.

Además realizaron "numerosas" asistencia y ayuda para facilitar acceso a viviendas principalmente a personas mayores y con movilidad reducida en edificios de altura principalmente en las primeras horas del apagón.

Por la tarde, efectivos de bomberos que se encontraban en formación apoyaron en la residencia Geryvida de Cáceres en el traslado a plantas superiores a personas usuarias que necesitaban de oxígeno. Personal de la residencia se acercó físicamente al Parque de Bomberos de Cáceres a realizar esta solicitud debido a la caída de telecomunicaciones.

Ya por la noche, los bomberos intervinieron en Cáceres en la apertura de una puerta automatizada, según informa la diputación cacereña, que añade que los bomberos asistieron también un incendio de nave agrícola en Tiétar, que implicó a los Parques de Navalmoral, Jarandilla y Plasencia, durante toda la tarde de ayer.

Efectivos del parque de Coria intervinieron también en un incendio de vivienda en Eljas, y otros efectivos tuvieron que atender un accidente de tráfico en Plasencia, además de un incendio en un contenedor en Cáceres.

La Diputación de Cáceres asegura que las cifras no son definitivas porque "aún no han podido informatizar las intervenciones". En la jornada de este martes, el servicio funciona "con total normalidad y no se han reportado incidencias".