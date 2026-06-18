UGT alcanza un acuerdo para reducir de 34 a 27 los trabajadores afectados por el ERTE en el Ecoparque de Badajoz

UGT Servicios Públicos Extremadura ha alcanzado un preacuerdo en la mesa de negociación del ERTE planteado en el Ecoparque de Badajoz, gestionado por FCC Medio Ambiente, que reduce de 34 a 27 el número de afectados, incorpora garantías de empleo, mejora la protección económica de la plantilla y establece medidas para minimizar el impacto del expediente durante las obras de modernización de la planta.

La representación de los trabajadores del Ecoparque de Badajoz y la dirección de FCC Medio Ambiente han alcanzado este pasado miércoles, 17 de junio, un preacuerdo dentro del periodo de consultas del expediente de regulación temporal de empleo motivado por las obras de modernización de la planta.

El texto será sometido a la ratificación de la plantilla en asamblea el próximo 18 de junio, indica en nota de prensa UGT, que recuerda que el acuerdo no será definitivo hasta que sea respaldado por los trabajadores afectados.

El preacuerdo "mejora de forma sustancial" la propuesta inicial presentada por la empresa. Gracias al trabajo desarrollado en la mesa de negociación, el número de personas afectadas se reduce de 34 a 27, después de que la representación de la plantilla "analizara y cuestionara puesto por puesto el alcance del expediente".

Para UGT, esta reducción es un "avance importante", ya que limita el impacto del ERTE y evita que más trabajadores se vean afectados por la suspensión temporal de sus contratos.

Uno de los elementos centrales del preacuerdo es la garantía de empleo, de modo que la empresa, según el sindicato, se compromete a mantener el empleo de la plantilla con contrato indefinido durante un año desde su reincorporación efectiva, una medida que "impide que el ERTE pueda convertirse en una vía encubierta para destruir empleo".

El acuerdo también incorpora una mejora económica para la plantilla afectada. A partir del sexto mes y hasta la finalización del expediente, la prestación se complementará hasta alcanzar el 70 % de su base de cotización.

Asimismo, se establece una ayuda económica de pago único de 700 euros por cada afectado, concebida como compensación por los perjuicios derivados del expediente y como apoyo directo para los gastos de las familias.

Otra de las mejoras alcanzadas es que la plantilla disfrutará al inicio del ERTE las vacaciones devengadas de 2026 más seis días adicionales. Esta medida retrasa la entrada efectiva en suspensión y reduce la duración real del expediente para las personas afectadas.

El preacuerdo contempla también una reincorporación progresiva al trabajo conforme avancen las obras de modernización de la planta. Los criterios para la designación de los afectados se regirán por la voluntariedad y la antigüedad, además de protegerse a las personas convivientes en un mismo domicilio.

Además, se crea una bolsa de empleo en otros centros de FCC Medio Ambiente en Extremadura, se prohíbe la realización de horas extraordinarias durante la vigencia del ERTE, se prioriza al personal propio y se garantiza que la antigüedad seguirá computando durante el expediente.

UGT Servicios Públicos Extremadura valora el esfuerzo del Comité de Empresa y de la representación de los trabajadores, que han mantenido una negociación "larga, intensa y difícil" hasta conseguir compromisos por escrito en acta. Para UGT, este preacuerdo demuestra que "la negociación responsable, con rigor técnico y jurídico, es la herramienta más eficaz para mejorar las condiciones de las plantillas y frenar decisiones empresariales impuestas de forma unilateral".

UGT reitera su compromiso con la defensa del empleo, de los derechos laborales y de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del Ecoparque de Badajoz y del conjunto del sector de residuos en Extremadura.

Finalmente, el sindicato señala que seguirá vigilante para que, si el preacuerdo es ratificado por la plantilla, todas las medidas pactadas se cumplan de forma efectiva y el ERTE no suponga una pérdida de derechos ni una amenaza para el empleo.