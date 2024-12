Quintana dice que la CHG puede acometer la obra de rehabilitación del Puente de Cantillana aunque no sea de su propiedad

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado sobre el Puente de Cantillana o de Gévora, situado en Badajoz y afectado hace dos años por la borrasca Efraín, que aunque no sea propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) desde este organismo pueden acometer la obra de rehabilitación prevista por unos 2,5 millones con cargo al porcentaje cultural y en calidad de bien de interés cultural.

Como ha expuesto, el que esté inmatriculado o no "no impide que se vaya a hacer". "¿El ayuntamiento quiere recepcionar el puente o no quiere recepcionar el puente? Ese será un problema suyo, porque el puente es del ayuntamiento, lo inscriba o no lo inscriba en el registro el puente es del ayuntamiento o de la Junta", ha considerado Quintana.

Y es que, para el delegado, "desde luego en ningún caso" es de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, desde la que se ha encargado el proyecto para la citada obra, que se está redactando, y va a acometerla por unos 2,5 millones según lo previsto de los citados fondos culturales.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por el Puente de Cantillana tras las declaraciones del pasado jueves del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, sobre el mismo y que no lo recepcionará hasta que esté rehabilitado, en relación a lo cual el delegado ha querido "poner un poco en orden" este tema, y ha recordado que en la legislatura pasada hubo "una pelea" entre la Junta y el ayuntamiento, en la que "no hay Confederación de ningún tipo ni aparecía por ningún sitio", en torno al problema consistente en de quién era el puente.

Para el delegado, "el puente es del ayuntamiento, lo inscriba o no lo inscriba", tras lo que ha destacado que, desde la Delegación del Gobierno han hecho dos cosas, la primera conseguir unos fondos como bien declarado de interés cultural, de manera tal que "por lo tanto aunque no sea propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, puede hacer la obra".

También se pactó con el Ejecutivo autonómico que este último realizaría el proyecto, algo que no ha hecho y ante lo cual desde la Delegación han pedido a la CHG que, dado que la Junta "no quiere hacer el proyecto o no lo va a hacer, o no tiene tiempo", lo haga ella, al hilo de lo cual se está redactando el proyecto "completamente" y se tienen 2,5 millones para gastarlo en el puente.

Así e interpelado por si la obra se hará aunque no se inmatricule, el delegado ha precisado que el que lo esté o no "no impide que se vaya a hacer" porque es un bien de interés cultural. "Es un bien del ayuntamiento, ¿que el ayuntamiento no lo quiere inmatricular? Ese es un problema del ayuntamiento, que lo resuelva el ayuntamiento. Nosotros vamos a hacer la obra y vamos a hacer el proyecto que se había, vuelvo a decir, comprometido la Junta a hacerlo y que por distintas razones no lo va a hacer".

Sobre la citada cantidad y si es suficiente para su rehabilitación completa, ha incidido en que la cuantía que se tiene es la que se va a destinar y que el puente no es de la Confederación, "por lo tanto de quien sea la propiedad también puede aportar fondos al proyecto", en relación a lo cual y preguntado por si considera que el puente es del consistorio al formar parte del término municipal de Badajoz, ha sostenido que "desde luego es del ayuntamiento o es de la Junta, en ningún caso de ninguna otra institución, que lo resuelvan ellos".

También ha expuesto que los miembros de la Asociación Amigos de Badajoz "lo saben perfectamente y además están convencidos de que es el del ayuntamiento". "Yo creo que es del ayuntamiento", ha insistido ante este puente declarado como bien de interés cultural, lo cual les permite desde la Delegación y el Gobierno poner fondos del porcentaje cultural a bienes con la citada calificación.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en la apertura de la nueva edición de la Feria de Empleo Talent Day, en Ifeba en Badajoz.