El PSOE de Badajoz cree "previsible" el cierre del Museo Luis de Morales por la "tramitación tardía" del ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista considera que el cierre temporal del Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' responde a una "tramitación tardía" del Ayuntamiento en un contrato cuyo vencimiento era "conocido y perfectamente previsible".

La portavoz socialista, Silvia González, ha señalado que la documentación principal del expediente aparece fechada entre el 21 de mayo y el 2 de junio, pero la licitación no se publicó hasta el 15 de junio, apenas tres días antes de que finalizara el contrato anterior, el 18 de junio.

Con ese calendario, el cierre temporal del Museo Luis de Morales "no fue una sorpresa administrativa: era una consecuencia previsible", ha afirmado González, que recuerda que el plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el 30 de junio.

"El ayuntamiento ha tardado semanas en culminar su propia tramitación, pero ahora pretende que las empresas corran para resolver en pocos días lo que el gobierno municipal no preparó con la antelación necesaria", ha añadido la portavoz.

El expediente incluye vigilancia, control y custodia de llaves, servicios de acuda, mantenimiento de alarmas, circuito cerrado de televisión, sistemas contra incendios, instalación de detectores en los almacenes, cámara panorámica y renovación del parque CCTV.

Se trata, por tanto, de la seguridad integral de un edificio municipal y de la protección de sus instalaciones, pero "cuanto más se lee el expediente, menos se entiende que se haya actuado con tan poco margen", indica la concejala socialista.

El Grupo Socialista llama también la atención sobre la duración del contrato, fijada en solo diez meses y sin prórroga, lo que "apunta a una solución provisional más que a una planificación estable para un equipamiento cultural de referencia", recoge el PSOE en una nota de prensa.

Para Silvia González, "lo grave no es solo que el museo cierre unos días, sino que vuelva a repetirse una forma de gestionar que llega tarde a los vencimientos, improvisa soluciones y acaba afectando a servicios públicos municipales".

La fecha de vencimiento era conocida, remarca la concejala, quien no entiende por qué "se esperó hasta el 15 de junio para sacar la licitación". "Cuando un contrato termina el 18 de junio y se licita el día 15, el problema no es el calendario: el problema es la gestión", ha sentenciado.

Para los socialistas pacenses el cierre del Museo de la Ciudad Luis de Morales "no es un hecho aislado", sino "un ejemplo más de las dificultades" que está mostrando el equipo de Gobierno para poner en marcha, mantener o dar utilidad a "numerosos" espacios municipales.

Así, recuerda otros ejemplos como el Museo del Carnaval que lleva 885 días cerrado; el Albergue Juvenil El Revellín y el edificio de asociaciones cumplirán nueve años cerrados el próximo mes de octubre; la Escuela de Artes y Oficios ha permanecido dos cursos sin actividad; el hornabeque del Puente de Palmas continúa pendiente de uso más de una década después; el COC lleva "años sin una función definida".

También siguen "sin materializarse" anuncios realizados por el propio gobierno municipal para habilitar espacios asociativos en el edificio de la Policía Local de calle Montesinos, recuperar La Pajarera o poner en funcionamiento equipamientos como los quioscos de la plaza de Santa Marta o del parque Padre Eugenio.