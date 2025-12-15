Las obras para ubicar el Centro de Salud 'Los Pinos' en el Palacio de Congresos de Badajoz se licitan por 2 millones

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público el proyecto de las obras de adaptación del Palacio de Congresos de Badajoz para la ubicación provisional del Centro de Salud 'Los Pinos'.

El presupuesto base de la licitación es de 1.999.864,80 euros y el plazo previsto de ejecución de la obra es de 5 meses, según informa la Junta de Extremadura, que señala que esta licitación se lleva a cabo una vez que el Consejo de Gobierno autorizara el pasado 2 de diciembre la contratación de las obras.

En concreto, centro de salud se ubicará en las salas polivalentes de la planta baja del edificio perimetral, adosado al baluarte, por lo que los recorridos y accesos dentro del recinto se independizarán de los usos ya existentes en el edificio.

El proyecto se materializará con mamparas desmontables, de tal forma que todas las actuaciones sean reversibles para dejar el espacio con las mismas prestaciones previas a la intervención.

Así, se dispondrán las consultas de forma radial, para poder tener iluminación natural, quedando los espacios de circulación y las áreas de espera en el espacio entre estas dependencias y el muro de hormigón que delimita el centro, señala el Ejecutivo.

El centro de salud dispondrá de un área de Atención Continuada, con acceso directo, de tal forma que esta zona pueda funcionar de forma independiente al resto del edificio.

Se estima que las obras podrían comenzar en el segundo trimestre de 2026, y una vez instalado, el Centro de Salud 'Los Pinos' permanecerá ubicado en el Palacio de Congresos hasta que finalice totalmente la obra en el Hospital Provincial, que será previsiblemente a finales de 2029, unos plazos orientativos ya que están sujetos a los procedimientos establecidos por la ley de contratos del sector público, apunta la Junta.