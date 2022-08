El Museo de la Catedral de Badajoz no es autosuficiente y busca mecenas, pues los ingresos generados con las visitas no son suficientes para cubrir los gastos de mantenimiento.

La venta de entrada es insuficiente y de momento, la mayoría de gastos corren a cuenta de los fondos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, además de lo que aportan los convenios firmados con la Fundación CB e Ibercaja y Fundación La Caixa para diferentes proyectos.

"El Museo de la Catedral aspira a autofinanciarse", explica su director, Juan Román.

La exposición del museo cuenta con una colección de tapices belgas del XVI, 5 cuadros de Luis de Morales, de los cuales, 4 de ellos fueron encargados expresamente para la catedral, que comparten espacio con otro del Greco, y, según cuentan desde el museo, "esto ofrece la oportunidad de comparar y ver las diferencias entre ambos artistas que fueron coetáneos". También expone un pergamino de Alfonso X “El sabio” del Siglo XIII o el alabastro del renacimiento florentino entre otros objetos...

Desde la organización para recuperarse del efecto de la pandemia se encuentran “siendo creativos” y creando diferentes iniciativas para acercar al público al museo.

En el desarrollo de esas iniciativas, se han realizado visitas virtuales interactivas para colegios, a través del proyecto ‘Un museo para todos’, se ha adaptado la visita para personas con discapacidad, y este verano, se han desarrollado visitas nocturnas guiadas, como la que tuvo lugar el pasado viernes.

La situación actual no es rentable pero no plantean el cierre de momento aunque, Juan Román, director del museo, en declaraciones a Onda Cero explica que "no pensamos en el cierre, aunque la situación no puede depender de la archidiócesis indefinidamente, tenemos que ser realistas".