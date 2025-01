El grupo municipal de VOX en Badajoz presenta alegaciones contra la nueva tasa de basura, a la que califica de “chapuza”

El grupo municipal de VOX en Badajoz se ha mostrado firmemente en contra de la imposición de la nueva tasa de basura, desde que el equipo de gobierno del PP, en el consistorio, comunicase la obligatoriedad de su pago. Así lo dejaron claro los ediles de VOX en el pleno de noviembre, en el que votaron en contra de la propuesta del PP y mediante nota de prensa, donde denunciaron la “hipocresía” del PP y PSOE, que facilitaron la aprobación del “basurazo” en los diversos foros, mientras en Badajoz se posicionan en contra y “se rasgan las vestiduras”.

Los concejales de VOX han registrado una serie de alegaciones a dicho impuesto, para dejar constancia de su inconformidad, no sólo con su imposición, sino también con la forma de ejecutarlo, a la que califican de “chapuza”. Los de Abascal entienden que la cuota variable no debe atender sólo a la superficie, sino también al número de convivientes de la vivienda, que se podría justificar con el empadronamiento, o llegar a una estimación aproximada con el consumo de agua.

Por otra parte, el grupo municipal VOX resalta la importancia de proteger a las familias en riesgo de exclusión social y de marcar como excepción las viviendas inhabitables.

Los concejales de VOX también han detectado defectos en la clasificación de comercios, puesto que no se ha tenido en cuenta la cantidad real de generación de residuos, dependiendo de la dimensión del negocio y, en ciertos casos, no están debidamente catalogados, como en el caso de las farmacias, que todavía no “hemos tenido respuesta de si están consideradas como comercio o establecimiento sanitario”, afirma la concejal María Jesús Salvatierra, quien recuerda que “una vez más, VOX ha sido el único partido que se ha posicionado firmemente y en todas sus votaciones en contra de imposiciones, como el basurazo, que perjudican seriamente a los españoles”.