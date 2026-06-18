Los festejos taurinos de la Feria de San Juan de Badajoz contarán con un "palco infantil" para niños de 5 a 12 años, que podrán acceder gratis a la plaza y asistir acompañados de monitores especializados que le explicarán de forma didáctica la lidia acompañados de juegos infantiles.

La Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT) vuelve a poner este Palco Infantil con motivo de la próxima Feria de San Juan de Badajoz, que se celebrará los días 20 y 24 de junio, con el objetivo de "acercar el mundo del toro a los más jóvenes de una forma didáctica, segura y divertida".

Así, los niños de entre 5 y 12 años podrán acceder gratuitamente a la Plaza de Toros de Badajoz y disfrutar del festejo en un "espacio especialmente habilitado para ellos, sin necesidad de permanecer junto a un adulto durante la corrida", señala FIT en nota de prensa.

A su llegada, los menores serán recibidos por monitoras cualificadas, quienes los acompañarán hasta el Palco Infantil, situado en el tendido de sombra, y durante el festejo, los niños recibirán explicaciones adaptadas sobre los aspectos básicos de la lidia y, entre toro y toro, participarán en actividades y juegos junto a otros niños inscritos.

Señala que además de "ofrecer una experiencia única para los más pequeños", el Palco Infantil permite que "padres y familiares disfruten de la corrida, con la tranquilidad de saber que los menores están atendidos por profesionales especializados", señala.