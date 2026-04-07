La Feria del Mueble y la Decoración se celebra del 9 al 12 de abril en Ifeba Badajoz con novedades como el concurso 'Reforma Live'

La 31º Feria del Mueble y la Decoración se celebra del 9 al 12 de abril en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con novedades como el concurso 'Reforma Live' concebido como un reto en directo en torno al interiorismo, la decoración y la pequeña reforma, para mostrar al público los procesos reales de transformación de un espacio y que combinará creatividad, planificación, gestión de recursos y ejecución técnica en tiempo real.

El concurso contempla la participación de varios equipos que deberán afrontar diferentes pruebas vinculadas a la transformación de espacios, optando a un primer premio de 1.200 euros en cheques regalos. Otro certamen es el denominado 'La Mesa perfecta', con temática libre y en el que cada concursante deberá realizar la decoración de la mesa con sus propios elementos, con tres premios consistentes en cheques regalos de 300, 200 y 100 euros.

La concejala de Ifeba, Elena Salgado, acompañada del director de la Feria del Mueble, Jesús Reyes, han presentado esta nueva edición articulada en torno al concepto 'Hábitat 360', que plantea una lectura transversal del espacio habitable y conecta el hogar con el ámbito 'contract' y los entornos públicos.

Así, este enfoque permite mostrar soluciones reales y aplicables, en las que el diseño se concibe como una herramienta al servicio de las personas, integrando funcionalidad, accesibilidad, confort y estética contemporánea.

La Feria del Mueble y de la Decoración, ha destacado, evoluciona cada año, adaptándose a las nuevas demandas del sector y también a las expectativas del público. De este modo, el objetivo es ofrecer un espacio que combine actividad comercial, contenido especializado y experiencias que hagan de la visita "algo atractivo y enriquecedor", en esta edición articulada bajo el citado concepto 'Hábitat 360', que consiste en "una visión completa del entorno doméstico y profesional".

Asimismo, se trata de un punto de encuentro en el que participan empresas, profesionales y público en general, generando un entorno "propicio" para el intercambio, la inspiración y la actividad comercial.

Y es que, para muchas empresas, esta cita supone una oportunidad para presentar sus productos, reforzar su marca y establecer nuevas relaciones comerciales, según Salgado, para quien uno de los grandes ejes de esta edición es "el refuerzo del carácter experiencial", en aras de que el visitante no sea solo espectador sino que participe, razón por la cual incorporan como novedad el concurso 'Reforma Life', en el que varios equipos desarrollarán en directo la transformación de espacios reales durante los días de la feria.

Junto a esta novedad, celebrarán también una nueva edición de 'La Mesa Perfecta', una actividad ya consolidada que fomenta la creatividad a través del diseño y de la decoración de mesas, y que cuenta con una gran acogida por parte del público como participante. Ambos concursos refuerzan la dimensión participativa de la feria, y contarán a lo largo del domingo con la presencia de F1Joaquín, uno de los creadores de contenido más relevantes de España en el ámbito del bricolaje y el 'Hazlo tú mismo'.

También la cantante extremeña Soraya Arnelas formará parte del jurado tanto de ambos certámenes y visitará los distintos espacios expositivos durante la jornada del domingo, de una feria en la que, por otro lado, también quieren resaltar el valor cultural y divulgativo, en relación a lo cual han trabajado para que incorpore contenidos que aporten conocimiento y reflexión en torno al diseño y al hábitat.

En este sentido, contará con la exposición 'Cien años de diseño. El túnel del tiempo del hábitat', que permitirá recorrer la evolución del interiorismo y el diseño del hogar a lo largo del último siglo, así como con la muestra 'Arquitectura para sentir - Más allá de la mirada' con maquetas arquitectónicas táctiles realizadas en 3D y promovida por Fundación ONCE. Una tercera exposición gira en torno a la cultura y la escultura, 'Arte habitado. Artistas de Badajoz en diálogo con el espacio', que vincula la creación artística con el concepto de hábitat.

Otros espacios y propuestas de la feria integran diferentes ámbitos del hábitat y ofrecen una visión completa del sector, como los espacios 'Contract', especializado en soluciones para la reforma y el interiorismo; o 'Formación' con actividades y contenidos dirigidos a la difusión del conocimiento en torno al diseño, la decoración y el hábitat; junto a áreas dedicadas a las nuevas tendencias con espacios inspiradores en 'Home sweet home' o el artesanal '100 por cien handmade' con talleres impartidos por profesionales y artesanos de distintos ámbitos.

Otras secciones, ya habituales, son la zona 'Pet friendly', con sesiones en torno a recomendaciones y consejos prácticos orientados a mejorar la convivencia y el bienestar de las mascotas en el hogar; 'Outlet & Decor' destinada a la comercialización de productos en condiciones especiales o la presencia de la tradicional loza portuguesa.