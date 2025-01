Diputación de Badajoz dará ayudas para proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en edificios municipales

La Diputación de Badajoz ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de ayudas referido a instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales en municipios de la provincia.

En concreto, el plan presenta dos fases, la primera de ellas dada a conocer este martes, abierta a todos los municipios de la provincia con una dotación global de 810.000 euros y consistente en ayudas para la redacción de proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales; mientras que la segunda estará orientada a la construcción de las propias instalaciones con una cuantía estimada en unos 20 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado en El Hospital Centro Vivo esta convocatoria de ayudas impulsada desde el Área de Transición Ecológica, en relación a la cual ha expuesto que se trata de "un nuevo compromiso cumplido" y ha recordado que en los presupuestos provinciales para 2024 establecían el de poner en marcha un "gran" plan de instalación de placas fotovoltaicas en los colegios públicos de los municipios.

Al respecto, han estado trabajando "mucho" sobre ese proyecto, pero se han dado cuenta de que era "inviable" poderlo hacer como estaba planteado al darse la circunstancias de que, en los colegios públicos, una parte de la gestión es municipal y otra de carácter autonómico, por lo que "al plus de dificultad que significa esa co-gestión también había un enorme galimatías de situaciones en cuanto a las potencias de los distintos colegios públicos".

No obstante, se han buscado fórmulas para que se pueda hacer "viable" este "compromiso" y, en ese sentido, han trabajando para "viabilizar" un proyecto que, "en principio", se les hacía "difícil" como era el de ampliar los objetivos iniciales para que "no solo queda" la idea original de poderlo hacer en colegios públicos para aquellos municipios que lo deseen y tengan las circunstancias "favorables", sino también para que en aquellos en los que "se haga inviable" no se queden sin la oportunidad de realizar un proyecto de carácter fotovoltaico.

De este modo, en este último caso lo pueden llevar a cabo en otras instalaciones, al ampliar "el continente de este proyecto para que sea viable en todos los municipios" y que no haya una "discriminación" en función de la situación en la que se encuentre su colegio público, ya sea uno o varios, ha remachado Gallardo sobre este programa que se va a llevar a cabo en todos los municipios y entidades locales menores de la provincia, al entender que "aquí no ha de haber discriminación".

"La transición ecológica ha de llegar a todas y cada una de las entidades locales. La descarbonización, el compromiso con el medio ambiente, pero fundamentalmente con la eficiencia energética y la capacidad del ahorro como consecuencia de nuevas fuentes de energía ha de estar al alcance de todas y de todos y, por eso, lo que sí hacemos desde el punto de vista técnico es una exposición, más bien a la carta, de cómo debe llevarse a cabo", ha reafirmado, con el objetivo de que puedan garantizar que todos los municipios puedan tener acceso a la misma.

Asimismo y sobre esta convocatoria de subvenciones para financiar la redacción de proyectos de obras de instalaciones fotovoltaicas, Gallardo ha avanzado que su publicación está prevista para este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia y va a ser "un antes y un después" en lo que califica como "un proyecto global de autoconsumo", porque Badajoz supera ampliamente los 150.000 habitantes pero otros municipios están por debajo de los 500, y "sin embargo" todos tendrán la oportunidad de acceder a este programa "con facilidad y con las mismas condiciones".

Sobre sus dos fases, ha ahondado en que en la primera es necesario saber cuáles son las necesidades de los municipios o las prioridades de los alcaldes, de modo que implica poder elaborar el proyecto técnico; mientras que sobre la segunda fase ha remarcado el compromiso de la diputación, que parte en el año 2025 y que se extiende hasta 2027 y por el que el "esfuerzo" económico de la institución se situará en unos 20 millones de euros, "un compromiso marcado y que se cumplirá seguro", tengan o no "fondos externos".

Por todo ello, ha animado a que, en estos días, puedan definir y trasladar a la diputación cuáles son las prioridades de los municipios a través de esa primera presentación, en aras de que los proyectos se desarrollen a lo largo de tres meses para, posteriormente, "calendarizar" los proyectos para que todos se puedan beneficiar, tanto los ayuntamientos como las empresas del sector porque "es un verdadero impulso" a las del sector energético y "un nicho de oportunidad".

Durante el acto, el jefe de servicio de eficiencia y gestión energética local del Área de Transición Ecológica, Martín Cobos, ha sido el encargado de ofrecer una explicación técnica sobre esta convocatoria, en relación a la cual el director del Área de Transición Ecológica, Alejandro Peña, ha matizado en declaraciones posteriores a los medios que esta línea de ayudas busca financiar la redacción de proyectos técnicos que permitan a los ayuntamientos implantar una instalación fotovoltaica, "la más grande que puedan".

Una instalación destinada a "compartir" los consumos energéticos de edificios municipales, de modo que los ayuntamientos van a elegir el "mejor" que tengan, con más superficie, y todos aquellos inmuebles públicos situados en un radio de 2 kilómetros se van a poder "beneficiar" de esa reducción de la energía producida vía fotovoltaica, con una "ventaja" en el sentido de que si es una residencia de mayores o una guardería, colegio o centro cultural los servicios que se prestan a los ciudadanos serán "más económicos" al ser "menores" los costes energéticos.

Un plan dirigido al "autoconsumo colectivo" en el que los ayuntamientos van a tener "plena libertad" para elegir el edificio que "más les convenga", y en el que, para la redacción de proyectos, se establece un máximo de 4.500 euros para pagar los honorarios de redacción de los mismos. Cuando tengan estos proyectos presentados, que calculan que será en primavera, lanzarán la línea de ayudas para financiar la inversión, con unos 20 millones en total para los 165 municipios de la provincia. En ambas líneas quieren que se financien "al 100 por cien", ha dicho.

Peña ha matizado igualmente en relación al almacenamiento energético que municipios grandes como Badajoz, Villanueva o Zafra van a tener edificios municipales "suficientes" para consumir la energía producida, pero en el caso de otros más pequeños "a lo mejor" no llegan al consumo en horas solares de la misma, en cuyo caso van a financiar el almacenamiento y que puedan instalar baterías, para que puedan "desplazar" la energía producida en las horas solares a otros horarios, como los primeros de la noche para el alumbrado público.

Respecto a los colegios públicos, ha indicado que la Junta gestiona y tiene que autorizar las obras y que también son instalaciones que pueden no tener superficie en cubierta o reunir determinadas características técnicas en la misma, por lo que en este plan pueden ser dichos centros, pero también un pabellón deportivo, la Casa de la cultura o el propio ayuntamiento.