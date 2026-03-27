CCOO subraya la "necesidad urgente" de conserjes en colegios públicos tras la "grave brecha de seguridad" en Badajoz

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha defendido la "necesidad urgente" de dotación "inmediata" de conserjes por parte de los ayuntamientos en los colegios públicos extremeños tras la "grave brecha de seguridad" registrada este semana en el CEIP Cerro Gordo de Badajoz, donde, estando en el recreo, dos niños de apenas dos años "abandonaron el recinto escolar (por estar las puertas del centro abiertas) sin que se advirtiera su ausencia de manera inmediata".

Al mismo tiempo, reclama a la Junta de Extremadura que garantice este servicio mediante financiación y supervisión "efectiva", recuperando líneas de apoyo eliminadas en el pasado.

También solicita la apertura de una investigación "exhaustiva" que esclarezca lo sucedido en el CEIP Cerro Gordo y depure responsabilidades; e insta a adoptar medidas "urgentes" que refuercen los protocolos de seguridad en los centros educativos.

El ocurrido esta semana se trata, según indica, de un suceso de "extrema gravedad" y una "grave brecha de seguridad" que pone de manifiesto una situación que el sindicato lleva años advirtiendo, y que es la falta de conserjes para el control de los centros educativos públicos.

En nota de prensa, CCOO considera que no se trata de un hecho "aislado", sino que es "consecuencia directa de decisiones políticas que han debilitado progresivamente las condiciones de seguridad en los colegios".

"La ausencia de conserjes en los centros de Educación Infantil y Primaria de Badajoz supone una carencia estructural que compromete la protección del alumnado, especialmente en edades tan tempranas", remarca el sindicato, que tal y como viene señalando desde hace años, entiende que la figura del conserje desempeña funciones "esenciales" como el control de accesos, la vigilancia de entradas y salidas, la atención a familias y proveedores o el apoyo al funcionamiento general del centro.

"Estas tareas no pueden recaer sobre el profesorado ni las TEIs, cuyo cometido principal es educativo, ni sobre equipos directivos ya sobrecargados", remarca CCOO, que recuerda que la responsabilidad en materia de mantenimiento, vigilancia y custodia de los centros educativos públicos corresponde a los ayuntamientos, tal y como establece la normativa vigente.

Sin embargo, afirma que en Badajoz "se ha producido durante años una dejación de funciones que ha derivado en la desaparición o insuficiencia de este personal en numerosos centros".

Así, el sindicato recuerda que ya impulsó campañas específicas para reclamar la incorporación de conserjes en los colegios públicos de la ciudad, con un "respaldo masivo" de la comunidad educativa. Cerca de 2.000 firmas recogidas y la participación "mayoritaria" de claustros y AMPAs evidencian que ésta no es una reivindicación sindical "aislada", sino "una necesidad ampliamente compartida".

Además, entiende que la falta de este personal no sólo afecta a la seguridad, sino también al correcto funcionamiento de los centros, "dificultando la comunicación con las familias y sobrecargando al profesorado con tareas que no le corresponden".

Para CCOO, lo ocurrido en el centro de Cerro Gordo debe suponer un "punto de inflexión", ya que "no es admisible que la seguridad del alumnado dependa de soluciones improvisadas o de la buena voluntad de los equipos educativos". "Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras se ponen en riesgo derechos básicos", asevera.

En este sentido, incide en que la seguridad del alumnado no puede quedar supeditada a decisiones presupuestarias ni a modelos de gestión que, "en la práctica, suponen una privatización encubierta o una externalización de responsabilidades"; y remarca que "garantizar entornos seguros es una obligación de las administraciones públicas y un derecho irrenunciable de la comunidad educativa".