El PP de Badajoz reclama que se complete el trazado íntegro de la conversión de la N-432 en la autovía A-81

El presidente del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha exigido que se complete el trazado íntegro y en su totalidad de la conversión de la N-432 en la autovía A-81 para unir la provincia con Granada y Córdoba "de forma segura y rápida y no sólo hasta Zafra".

Naharro, tras publicar este pasado miércoles el BOE la declaración de impacto ambiental favorable del tramo Badajoz hasta Zafra sin llegar a Espiel (Córdoba), ha considerado que éste es un "avance, pero no es suficiente".

"No nos conformamos. Este tramo es muy necesario, pero exigimos que se acorten los plazos y empiecen las obras para que nuestros pueblos estén unidos por una autovía de altas prestaciones hasta Granada, algo que durante tantos años nos han prometido para solucionar, no sólo los altos índices de siniestralidad de la actual carretera, sino también para mejorar las condiciones del intercambio comercial, empresarial e industrial de nuestra provincia con los centros logísticos de mercancías del sur peninsular", ha añadido Naharro.

Del mismo modo, ha incidido en que los 'populares' no quieren una "conexión por fases" sino que quieren una vía rápida que una Badajoz con Córdoba y Granada, ha informado el PP de Badajoz en nota de prensa.

"Nos preocupa que el anuncio del Gobierno de Sánchez llegue sólo hasta Zafra, cuando estamos hablando de una vía que provoca cientos de muertes al año y cuya conversión en autovía es una reclamación histórica de todas las comarcas afectadas en Extremadura y Andalucía", ha señalado.

Así, ha incidido en que "ya se ha esperado bastante para tener finalizado este proyecto, como para que ahora nos arrojen este jarro de agua fría. No nos vamos a conformar con migajas para poder estar unidos con otras provincias y poder desarrollar económicamente a nuestras comarcas aquí en la provincia de Badajoz, generar empleo y luchar contra la despoblación rural".

Manuel Naharro ha recordado que el PP, junto a toda la sociedad de la provincia de Badajoz y Extremadura, suma esta reivindicación de la A-81 a la exigencia de otras infraestructuras "más que necesarias" para el progreso de Extremadura y que el PSOE "o ha dejado en el cajón del olvido o drásticamente ha anunciado que no tiene ni la más mínima intención de llevarlas a cabo, como la A-83 para unir Badajoz con Huelva, los continuos retrasos en las fechas de finalización del AVE o la paralización de la autovía hasta Levante".

Finalmente, Manuel Naharro ha reclamado unidad para reivindicar "sin colores políticos lo que es justo" para Extremadura, ya que "nadie puede ni debe estar en contra de que lleguen a Extremadura estas infraestructuras tan necesarias para seguir progresando y creciendo con las mismas oportunidades que en el resto de territorios" .