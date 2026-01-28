Badajoz "en principio" no ha registrado incidencias comunicadas y vigila entornos de cauces, ríos y riberas

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha aseverado este miércoles que "en principio" la ciudad no ha registrado "ningún tipo de incidencia ni de daño personal comunicado" como consecuencia del temporal de fuertes rachas de viento.

Sobre esto último, ha expuesto asimismo que siguen "vigilantes" en el entorno de los cauces, ríos y riberas, al tiempo que hace un llamamiento para "intentar ser lo más precavidos posible" y limitar los desplazamientos "dentro de las posibilidades de cada uno".

"A partir de esta madrugada se ha producido lo que ya estaba previsto, episodios y rachas de viento muy fuertes, que han provocado diferentes problemas en la ciudad", ha explicado, y éstos últimos a su vez que tengan que salir a intervenir los servicios de emergencias de la ciudad.

En este sentido, siguen "vigilantes" en el entorno de los cauces, de los ríos y de las riberas de la ciudad de Badajoz, y también en el espacio público urbano, tras lo que ha incidido en que proceden a intentar reponer las cuestiones que se han ido moviendo con el paso de esta borrasca, tales como contenedores y vallas, y en que todos los servicios municipales están "alerta" y trabajando en la reposición de los espacios.

"Desde aquí, una vez más, hacer un llamamiento a intentar ser lo más precavidos posible", ha reafirmado, así como "a tomar todas las precauciones que se puedan para evitar cualquier tipo de incidencia" como consecuencia de estas "fortísimas" rachas de viento que se están sufriendo en la ciudad a lo largo de la madrugada y la mañana de este miércoles.

También a intentar limitar, dentro de las posibilidades de cada uno, los desplazamientos "allí donde sea posible", y a estar atentos a cualquier incidencia y avisar "por supuesto".

Al mismo tiempo, Gragera ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana y, en caso de que se produzca alguna incidencia, que se avise a los servicios municipales para que puedan atenderlo "lo antes posible".

"A todos los que se han visto involucrados en algún incidente, espero que no haya sucedido nada, en principio no hay ningún tipo de incidencia ni de daño personal comunicado", ha reiterado el alcalde, quien ha concluido instando a "la debida prudencia entendiendo cuál es la situación" y a que, en todo caso, se alerte y llame a los servicios municipales para que se pueda resolver "lo más rápido posible".

Cabe recordar que los parques y jardines de la ciudad han permanecido cerrados en la noche de este martes, 27 de enero, debido a la alerta naranja, que preveía fuertes rachas de viento durante la madrugada y la jornada del miércoles.

Durante la noche se preveían rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, por lo que se ha cerrado el acceso al parque del Río, La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba, que permanecerán de este modo hasta las 15,00 horas del miércoles y de manera tal que la reapertura de los espacios se efectuará durante la jornada de mañana, "siempre y cuando se den las condiciones meteorológicas idóneas".

Desde el ayuntamiento, se ha recomendado igualmente no transitar por parques y jardines ni calles arboladas y extremar la precaución.

También se ha informado de que en las instalaciones municipales no se permitirán actividades deportivas de exterior mientras permanezca la alerta naranja por viento.

El alcalde de Badajoz ha alertado este martes de la crecida de los cauces en las pedanías de Valdebótoa y Gévora, así como en el Rincón de Caya.

Por este motivo, la Policía Local ha alertado a los residentes de estas zonas de la crecida de los cauces, según ha señalado a través de sus redes sociales Gragera que, ante esta situación, ha pedido "calma", pero también "precaución a todos los que se muevan cerca de riberas y ríos" de la capital pacense.