IU Badajoz denuncia que el ayuntamiento quiere expulsar a los comedores sociales del casco antiguo

Izquierda Unida Badajoz denuncia que “desde la dirección de los servicios sociales del Ayuntamiento se están manteniendo reuniones con las distintas organizaciones que gestionan los servicios de comedor social, desayunos, duchas, ropero y albergue para personas sin recursos en la barriada del casco antiguo de Badajoz, con el objetivo de que traslade sus instalaciones a otros barrios de la periferia pacense como la margen derecha o el Cerro de Reyes”.

Según Izquierda Unida Badajoz el consistorio está intentando convencer a estas organizaciones de que abandonen el casco antiguo con argumentos que criminalizan la pobreza y a quienes la sufren. Por tanto, se denuncia que desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento “han elaborado un plan para expulsar todos los servicios que se ofrecen a estas personas del casco antiguo. Se trata del enésimo intento del ayuntamiento de esconder los problemas debajo de la alfombra”.

IU considera indigno que se pretenda expulsar a las únicas instituciones que se preocupan por las personas que carecen de los elementos más básicos para la vida cuando el sistema no ha podido gestionar una solución que les ayude de manera efectiva y denuncian que esta medida no solucionará el problema en nuestra barriada, más bien al contrario, revela la actitud aporofóbica del equipo de gobierno del PP que no duda en señalar a los más débiles de un problema en el que un partido político que va para 30 años gobernando la ciudad, tiene un enorme peso de responsabilidad.

IU Badajoz anuncia reuniones con los colectivos y las instituciones implicadas para promover actos de denuncia contra esta decisión que busca criminalizar la pobreza y a quienes la sufren.

La postura del gobierno local

Ante estos hechos que denuncia Izquierda Unida Extremadura fue preguntada al respecto la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Gema Cortés, en rueda de prensa: "Nosotros tenemos un mapa de calor que identifica de dónde provienen los usuarios que hacen uso de estas instalaciones y evidentemente no radica en el casco antiguo, por lo tanto, nuestra prioridad no es echar a nadie de ningún sitio. Esta ciudad abre las manos a todas sus barriadas y a toda la gente de Badajoz, por supuesto, pero sí que entendemos que tenemos que acercar los recursos que tenemos a esos usuarios porque es un tema de humanidad, no podemos estar moviendo a la gente de un sitio a otro para poder hacer uso diario de los distintos servicios con los que contamos en nuestra ciudad. Por tanto, sí es una opción que se está barajando, se está estudiando con diferentes comedores sociales que tenemos en la ciudad".

Con todo esto, Gema Cortés ha aclarado que no van a cerrar ni desaparecer, pero que sí están estudiando distintas opciones sin avanzar mucha más información. Todo ello para que "no tengan que realizar mucho desplazamiento para hacer uso de esos recursos".