Badajoz conmemora la estancia de la emperatriz Isabel de Portugal hace 500 años con teatro o una conmemoración histórica

Badajoz conmemora este 2026 el quinto centenario de la llegada a la ciudad de la emperatriz Isabel de Portugal y su estancia en la misma durante siete días en su viaje hacia Sevilla para celebrar sus esponsales con el emperador Carlos V.

Los concejales delegados de Turismo, Rubén Galea, y Cultura, José Antonio Casablanca, junto a la Asociación Amigos de Badajoz, representada por su presidente, Manuel Cienfuegos, y la coordinadora del área didáctica, Carmen Corchero, han presentado los detalles de los actos, que se celebrarán los días 10, 17 y 19 de abril en diferentes escenarios de la ciudad con una visita guiada, una conferencia y una representación teatral, junto a desfiles, música o una conmemoración histórica.

Acompañados también de actores de la compañía de teatro 'Mutis por el foro' de Zafra, que participa en estas actividades, Rubén Galea ha explicado en su intervención que la emperatriz estuvo una semana en Badajoz a principios de febrero de 1526 antes de la Boda Imperial celebrada posteriormente en Sevilla, y que se van a celebrar una serie de actos conmemorativos de esta "importante gesta" que tuvo lugar en la ciudad hace 500 años, para lo cual Amigos de Badajoz ha sido impulsora y organizadora de estos eventos junto al ayuntamiento.

A continuación, José Antonio Casablanca ha dado las gracias a Amigos de Badajoz por su implicación y por esta iniciativa en la que vuelven a colaborar para darle importancia a un acontecimiento histórico tan relevante como este quinto centenario de la estancia de Isabel de Portugal en Badajoz antes de su boda con Carlos V, y ha detallado que en la tarde del viernes 17 se desarrollarán las actividades más culturales con una conferencia en las Casas Consistoriales y una obra de teatro en el Claustro de San Agustín.

Por su parte, Manuel Cienfuegos ha recalcado el compromiso con la ciudad de la asociación que preside y ha dado las gracias a las personas involucradas y que van a participar en los distintos actos, unas 150, a la vez que ha invitado a la ciudadanía a que les acompañen en esta conmemoración, con motivo de la cual han hecho un "gran" esfuerzo y ha considerado que va a "merecer la pena".

Carmen Corchero ha sido la encargada de detallar el programa de actividades, y ha explicado que su objetivo es poner en valor acontecimientos desarrollados en la ciudad como en este caso, con el que quieren traer al presente un hecho que ocurrió hace 500 años. Para ello, han contactado con un experto en este tema como el profesor Carlos Belloso de la Universidad de Valladolid, que ofrecerá la conferencia del día 17 en las Casas Consistoriales.

Belloso también les ha puesto en contacto con la Red Carlos V y Quintín Correas, su presidente, desde la que les han apoyado y les han hecho socios colaboradores, ha incidido, junto con que también necesitaban un cortejo para acompañar a la emperatriz y que lo va a recrear desde el grupo 'Boda Regia' de Valencia de Alcántara, mientras que la escolta, en su momento fue el Tercio de Badajoz, estará representada por el Tercio de Salamanca. La música correrá a cargo de la Banda de pífanos y tambores de La Albuera.

También cuentan con la colaboración de los ayuntamientos de Elvas, de Campo Maior y Alburquerque o de asociaciones como Arkus de Elvas y Farándula de los Vientos de Valencia del Ventoso, así como de la compañía 'Mutis por el foro', que representará su obra de teatro 'Carlos V, el último emperador' el día 17 en el Claustro de San Agustín.

Asimismo, participa en el proyecto de la Gran Orden para la defensa de la ciudad de Badajoz, en el que trabajan Amigos de Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz y en el marco del cual los niños del colegio Enrique Iglesias recrearán las danzas de la época.

En concreto, las actividades arrancan este viernes, día 10, a las 18,00 en el hornabeque del Puente de Palmas con una visita guiada por los escenarios vinculados a la estancia de la emperatriz en la ciudad.

El día 17 será el turno de dos actividades culturales, consistentes en la conferencia 'La estancia de Isabel de Portugal en Badajoz de camino a los esponsales con el emperador Carlos V' a cargo de Carlos Belloso, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, a las 19,00 en la Casas Consistoriales; y en una representación teatral a las 21,00 en el claustro de San Agustín sobre los últimos días de Carlos V a cargo de 'Mutis por el foro'.

El 19 de abril a las 11,00 se celebrará una conmemoración histórica en torno a la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal, representada por una actriz lusa, al hornabeque del Puente de Palmas; seguida a las 11,30 horas de una recepción oficial de la comitiva en Puerta Palma y un recorrido por la calle Santa Lucía, la plaza de la Soledad y la de España hacia la Catedral, con cuatro paradas con pequeñas representaciones. A la 13,00 tendrá lugar la llegada al templo catedralicio, en cuya sala capitular se desarrollará un acto institucional que concluirá con una danza.