El Ayuntamiento de Badajoz destina 250.000 euros a un nuevo plan de ayudas para rehabilitar viviendas del Casco Antiguo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado esta semana la tramitación de la apertura de nueva convocatoria del Programa Municipal de Ayudas a la Rehabilitación y Revitalización del Casco Antiguo con una dotación de 250.000 euros.

Este programa de ayudas económicas que se gestiona desde las oficinas de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) estimula la intervención de la iniciativa privada en actuaciones rehabilitadoras y de nueva construcción.

En este sentido, durante el pasado año 2025 se tramitaron un total de 43 expedientes que han supuesto la rehabilitación de 73 viviendas. También se han llevado a cabo 13 rehabilitaciones de fachadas y dos rehabilitaciones de locales de negocio con una concesión de ayudas de 248.379,38 euros, generando una inversión total en el Casco Antiguo de 1.246.140,85 euros.

La dotación municipal destinada a este programa comenzó con una cuantía de 100.000 euros anuales, incrementándose actualmente hasta los 250.000 euros, ha detallado en nota de prensa el ayuntamiento.

Desde el inicio del programa se han tramitado un total de 1.046 actuaciones, que han generado una inversión global de 13.822.124,85 euros y unas ayudas económicas concedidas que ascienden a 3.176.921,30 euros.