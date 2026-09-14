El PSOE de Badajoz se suma al "rechazo social" a la planta de biometano y formula nueve alegaciones al proyecto

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este lunes un total de nueve alegaciones ante el proyecto de planta de biometano que se pretende instalar en la carretera de Campomayor, a la vez que ha sumado el "rechazo social" o "preocupación vecinal" mostrada por asociaciones de vecinos como las de Río Caya o Cuartón Cortijo, y ha exigido al equipo de gobierno que actúe y explique si considera adecuada la ubicación o qué garantías va a exigir.

Las alegaciones, que se presentan ante el Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, abordan temas tales como funcionamiento nocturno y los ruidos, el control de las aguas subterráneas, el abastecimiento y consumo de agua, los olores, el tráfico o la elección del emplazamiento.

Así lo ha anunciado la portavoz socialista, Silvia González, en una rueda de prensa en la que ha recordado que el pasado miércoles hicieron pública su preocupación por la planta de biometano que se pretende instalar en dicha carretera y que ya entonces dijeron que querían estudiar con detalle la documentación; de manera tal que han analizado el expediente, que es público, e información como el estudio de impacto ambiental, el proyecto básico, los planos o los anexos.

"Nuestra preocupación no ha disminuido precisamente, al contrario", ha continuado, para anunciar la decisión del Grupo Socialista de presentar estas nueve alegaciones al proyecto basadas en la documentación que han estudiado y ante la que ha matizado que no están en contra del biometano, de las energías renovables. ni del aprovechamiento de los residuos agrícolas, y que están analizando este proyecto en concreto, de estas dimensiones y en este lugar en particular de Badajoz.

Se trata de una planta que trataría 100.000 toneladas de alperujo al año que ocuparía unas 15 hectáreas, ha detallado, junto con que está proyectada para funcionar las 24 horas del día los 365 días del año. El estudio acústico señala que no contempla el uso nocturno, aunque después recoge límites para el ruido por la noche, ante lo que el PSOE ha pedido que se justifique el impacto de los equipos que funcionarán durante esas horas, qué ruido producirán, cómo se ha calculado ese impacto o cómo se protegerá el descanso de los vecinos.

También hay diferencias "importantes" en las cifras del digestato (el material que queda después de producir el biogás) dado que una tabla del proyecto básico reduce prácticamente a la mitad las cantidades de otro apartado. Sin embargo, la documentación posterior vuelve a cifras mayores; respecto a lo cual los socialistas reclaman un balance definitivo que permita comprobar el almacenamiento, el transporte y el destino de toda la producción.

Por otro lado, el proyecto incluye una carta de una empresa interesada en adquirir el digestato, respecto a lo que ven que una carta de interés de un comprador no garantiza la retirada de toda la producción durante la vida activa de esta planta, ha puesto el foco el PSOE, que ha mostrado también las dudas sobre el control de las áreas subterráneas y del agua en general y ha reclamado el consumo completo de agua, la autorización del abastecimiento previsto y una configuración definitiva de las balsas, cuyas versiones difieren entre documentos.

En materia de olores, ha detallado que el proyecto contempla cubiertas, sellados y tratamiento de gases, pero también descargas de materia orgánica al aire libre durante varias horas al día en las campañas, respecto a lo cual ha pedido que se expliquen los escenarios "más desfavorables", cómo influyen los vientos, qué zonas habitadas pueden verse afectadas, cómo se vigilará o la respuesta en ante posibles "molestias". Los socialistas piden además una previsión unificada del tráfico pesado y las entradas, salidas, rutas y máximos diarios.

Silvia González ha precisado igualmente que el expediente compara tres ubicaciones y la posibilidad de no ejecutar la instalación, así como que la elegida ofrece terrenos disponibles y cercanía a la red de gas, ante lo que ha cuestionado si "realmente" la mejor ubicación es Badajoz y si se han ponderado "suficientemente" el tráfico, las áreas residenciales, hospitalarias o académicas, el crecimiento y expansión de la ciudad previsto en esa zona o las actividades económicas, comerciales y logísticas próximas.

Y es que, en su opinión, "la proximidad al gasoducto no basta para justificar dónde debe instalarse una planta de estas dimensiones", ante lo que ha sumado el comunicado de Cuartón Cortijo y su coordinación con Río Caya, junto a otros colectivos y particulares, con apoyo jurídico y peticiones de documentación y ha exigido al ayuntamiento, ante esta "preocupación vecinal", que publique sus informes y explique qué actuaciones puede adoptar desde sus competencias, incluidas las urbanísticas.

La portavoz socialista ha reclamado además al promotor que concrete el empleo estable, que el Grupo del PSOE estima entre nueve y 12 puestos que podrían llegar hasta 15, y ha exigido conocer el retorno real para Badajoz. Las alegaciones solicitan asimismo valorar una evaluación ambiental ordinaria, más completa que la simplificada, y facilitar los datos ambientales necesarios para comprobar el proyecto y participar con información suficiente.

Por todo ello, ha exigido que las alegaciones se respondan y que el Ayuntamiento de Badajoz "actúe", y ha avanzado que mantendrán una "vigilancia activa" sobre cada paso de la tramitación y que si las respuestas no resuelven las cuestiones planteadas ni justifican la "idoneidad" del emplazamiento, no dudarán "en utilizar todos los medios políticos e institucionales" al "alcance" para seguir defendiendo "una ubicación más adecuada".