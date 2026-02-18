MÁS DE UNO EXTREMAUDRA

Hablamos de la guía "Extremadura con perro" con Piper onTour

Cristina Martínez Mangas

Extremadura |

La guía 'Extremadura con perro' recoge los recursos turísticos que ofrece la región extremeña para las familias que viajan con sus animales de compañía. Está protagonizada por Pipper, el conocido perro viajero e influencer que, junto a su tutor, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo, ha recorrido los principales destinos turísticos de Extremadura para documentar, de primera mano, planes y experiencias.

