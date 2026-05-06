APAG Extremadura Asaja defiende en su "acampada reivindicativa" en Madrid la "preferencia comunitaria" para el campo

APAG Extremadura Asaja continúa con su "acampada reivindicativa" indefinida frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el lema 'Contra el atraco del Gobierno al Campo', y para defender entre otras cuestiones la "preferencia comunitaria" para el sector.

Esta acción responde a la "grave crisis estructural" que atraviesan la agricultura, ganadería y apicultura y de la que vienen advirtiendo "desde hace años", toda vez que la "crisis sin precedentes" que atraviesa el campo está llevando al cierre de explotaciones "a diario".

APAG Extremadura Asaja encabeza esta protesta que están secundando sobre el terreno Asaja Cáceres, Asaja Ávila, Asaja Valladolid, Asaja Burgos y Tarragona. También otras asociaciones y colectivos que vislumbran "el mismo y pésimo futuro que le aguarda el campo". "No aguantamos más. Necesitamos soluciones reales. De verdad", subraya la organización agraria.

Al respectiva, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha comentado desde Madrid que con esta acción buscan "defender y luchar por algo que ya no es solamente el campo, sino garantizar la soberanía alimentaria", que a su juicio se está poniendo "en riesgo" con las políticas que se están aplicando tanto desde el ministerio como desde Europa.

Por otra parte, también luchan por la "preferencia comunitaria" que es "tan necesaria", ya que "no se puede entender que ningún país, ningún continente, como le está pasando a Europa, quiera prescindir de algo tan importante como es la agricultura, la ganadería y la apicultura".

Así, exige que se defienda "como se tiene que defender" la "preferencia comunitaria", los "productos nuestros", y que "no se permita el acceso de productos de otros países sin ningún tipo de trazabilidad".