Vila-real suma nuevos apoyos para mantener el Punto de Encuentro Familiar y evitar su traslado a Onda

El Ayuntamiento de Vila-real ha sumado nuevos apoyos a su reivindicación para que el Punto de Encuentro Familiar Judicial (PEF) se mantenga en la ciudad y no sea trasladado a Onda a partir de 2027, tal y como contempla la nueva configuración territorial del servicio aprobada por la Generalitat Valenciana.

Durante las últimas semanas, distintas entidades e instituciones han mostrado públicamente su respaldo a la continuidad del PEF de Vila-real. Entre ellas se encuentran la Cátedra de Infancia y Adolescencia, ACUDIM, el Grup de Dones de Vila-real y el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. A estos posicionamientos se han añadido también otras entidades y personas a título individual que han expresado su preocupación por el futuro del servicio.

El Ayuntamiento considera que el creciente respaldo a la continuidad del PEF evidencia la preocupación existente ante una decisión que afecta a un recurso que actualmente presta atención a unas 70 familias y que ofrece un servicio próximo y accesible.

La Cátedra de Infancia y Adolescencia ha defendido el mantenimiento del Punto de Encuentro Familiar de Vila-real y ha planteado la conveniencia de ampliar la red de recursos existente en la provincia. Por su parte, ACUDIM ha alertado de las posibles barreras que el traslado podría generar para mujeres con discapacidad, personas con movilidad reducida y familias con necesidades específicas de apoyo.

El Grup de Dones de Vila-real también ha reclamado la permanencia del servicio en la localidad, destacando su importancia como espacio seguro para mujeres y sus hijos e hijas. En la misma línea, el Colegio de Abogados de Castellón ha expresado su preocupación por el traslado y ha defendido que la apertura de un nuevo centro en Onda debería servir para ampliar la red provincial y no para sustituir el recurso actualmente operativo en Vila-real.

El consistorio mantiene que su reivindicación no se opone a la ampliación de la red de Puntos de Encuentro Familiar ni a la creación de nuevos recursos. La posición municipal pasa por que el nuevo PEF de Onda suponga un refuerzo de los servicios disponibles en la provincia, pero sin eliminar el recurso existente en Vila-real.

El Ayuntamiento de Vila-real solicitó formalmente hace varias semanas a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia el acceso y una copia íntegra del expediente administrativo que ha motivado la decisión de trasladar el PEF a Onda.

Hasta el momento, la Generalitat no ha respondido a esta petición ni ha facilitado el expediente, por lo que el consistorio continúa sin disponer de los argumentos concretos que han llevado a plantear la supresión del servicio de Vila-real a partir de 2027.

El Ayuntamiento mantiene así su reclamación para conocer los motivos de la decisión y defender la continuidad del Punto de Encuentro Familiar en la ciudad, al considerar que se trata de un recurso necesario para las familias y, especialmente, para los niños, niñas y adolescentes que hacen uso del servicio.