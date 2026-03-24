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Onda ultima los preparativos de Semana Santa mejorando la accesibilidad del Calvario

El Ayuntamiento de Onda ha culminado las actuaciones de mejora y mantenimiento en el Calvario, que queda ya preparado para acoger las celebraciones litúrgicas de Semana Santa en las mejores condiciones.

ondacero.es

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La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado la zona para comprobar el resultado de los trabajos.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado la zona para comprobar el resultado de los trabajos. | Ayuntamiento de Onda

Las intervenciones, realizadas atendiendo a las peticiones del Patronato del Calvario de Onda, han incluido la instalación de una nueva acometida de agua, la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos de polietileno sostenible y papeleras, así como la colocación de maceteros con plantación autóctona para embellecer el entorno.

Asimismo, se ha actuado en la zona superior del Calvario, mejorando su estado y acondicionando el espacio para favorecer su uso, especialmente en unas fechas en las que este enclave adquiere un papel protagonista en la vida religiosa y social de Onda.

Dentro de las actuaciones realizadas, también se han adecuado las entradas y puertas de la ermita del Calvario, mejorando su accesibilidad y estado de conservación. Además, se han llevado a cabo trabajos de desbroce en diferentes puntos del recinto, contribuyendo a mantener la limpieza, la seguridad y la correcta conservación de este entorno natural.

Como parte de la intervención, se han instalado paneles informativos con recomendaciones para fomentar el uso responsable del espacio, especialmente en lo relativo a la convivencia y la presencia de animales.

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