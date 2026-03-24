Onda ultima los preparativos de Semana Santa mejorando la accesibilidad del Calvario

Las intervenciones, realizadas atendiendo a las peticiones del Patronato del Calvario de Onda, han incluido la instalación de una nueva acometida de agua, la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos de polietileno sostenible y papeleras, así como la colocación de maceteros con plantación autóctona para embellecer el entorno.

Asimismo, se ha actuado en la zona superior del Calvario, mejorando su estado y acondicionando el espacio para favorecer su uso, especialmente en unas fechas en las que este enclave adquiere un papel protagonista en la vida religiosa y social de Onda.

Dentro de las actuaciones realizadas, también se han adecuado las entradas y puertas de la ermita del Calvario, mejorando su accesibilidad y estado de conservación. Además, se han llevado a cabo trabajos de desbroce en diferentes puntos del recinto, contribuyendo a mantener la limpieza, la seguridad y la correcta conservación de este entorno natural.

Como parte de la intervención, se han instalado paneles informativos con recomendaciones para fomentar el uso responsable del espacio, especialmente en lo relativo a la convivencia y la presencia de animales.