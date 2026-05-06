Caixa Rural Vila-real aprueba las cuentas de 2025 con un beneficio de 3,05 millones, un 26,7 % más que el anterior ejercicio económico

Los socios de Caixa Rural Vila-real han aprobado este miércoles las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 durante la asamblea general celebrada en el Centro Social de la entidad. La gestión del último ejercicio ha recibido el respaldo de los asistentes, tras registrar una mejora del resultado del 26,71 %, hasta alcanzar los 3,05 millones de euros.

La presidenta de la entidad, Sonia Sánchez, ha subrayado que 2025 ha sido "un ejercicio de consolidación y crecimiento" pese a un entorno económico marcado por la moderación, la normalización de la política monetaria y las tensiones geopolíticas. En este contexto, ha destacado que la entidad ha mantenido "el rumbo con prudencia, solvencia y vocación de servicio".

Sánchez ha reafirmado el compromiso de Caixa Rural Vila-real con su modelo de proximidad, centrado en acompañar a personas, familias, empresas y colectivos en sus proyectos. Según ha señalado, este enfoque se refleja tanto en los resultados económicos como en el aumento de la confianza de socios y clientes y en el arraigo social de la entidad.

Por su parte, el director general, Manuel Cubertorer, ha puesto en valor el crecimiento de la base social, que ya supera los 13.000 socios (13.095) y los 29.000 clientes (29.070). Asimismo, el capital social ha aumentado un 10,7 %, situándose en 21,1 millones de euros.

En términos financieros, la entidad ha alcanzado una cifra de balance de 501,9 millones de euros, un 13,2 % más que el año anterior. El negocio minorista ha crecido un 15,6 %, hasta los 664,2 millones, mientras que los recursos gestionados minoristas han aumentado un 16,3 %, situándose en 574,2 millones de euros.

Cubertorer ha destacado también la evolución positiva de la actividad, impulsada por el crecimiento de los depósitos a la vista y el buen comportamiento de los fondos de inversión. En cuanto a la calidad crediticia, ha remarcado que se mantiene en niveles "excelentes", con una tasa de morosidad del 1,49 %, un 20,74 % inferior a la del ejercicio anterior y por debajo de la media del sector. El crédito minorista, por su parte, ha crecido un 19,9 %, alcanzando los 215,8 millones de euros.

En el ámbito social, la Fundació Caixa Rural Vila-real ha desarrollado una intensa actividad durante 2025, con proyectos como XiCaEs, Neurovila, Generant Valors y el centro de emprendimiento Efecte Vila-real, que mantiene el 100 % de ocupación. Además, el Centro Social ha acogido más de 200 actos culturales, con una asistencia superior a las 25.000 personas.

La entidad también ha reforzado iniciativas formativas como el Aula Mentor, que ofrece cerca de 200 cursos en línea, y ha ampliado los programas de envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, consolidando así su compromiso con el bienestar de la ciudadanía.