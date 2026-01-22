Burriana inicia las reparaciones por los daños de Harry y reclama al Gobierno de España las actuaciones pendientes para proteger el litoral

El paso de la borrasca Harry por la costa de Castellón ha vuelto a activar un clamor compartido entre los ayuntamientos del litoral para reclamar la necesidad urgente de acelerar las actuaciones para proteger las playas y frenar una regresión que, con cada temporal, deja más daños y menos margen de reacción a las localidades, entre ellas, Burriana.

Durante la mañana de de este jueves, una vez el temporal ha empezado a remitir, el consistorio ha iniciado las labores de limpieza, retirada de escombros y reparación de los daños causados, principalmente en la zona de la Serratella.

La falta de infraestructuras de defensa del litoral en el municipio obliga al consistorio a intervenir de forma reiterada con maquinaria para habilitar los accesos y las zonas afectadas. Actualmente, tanto la costa norte como la sur de Burriana necesitan actuaciones urgentes por parte del Gobierno de España para evitar que el municipio vuelva a sufrir daños en viviendas y, especialmente, en las carreteras que unen estas zonas costeras; viales que el mar continúa erosionando y hundiendo progresivamente.

Esta situación obliga al Ayuntamiento a reparar estas áreas de forma cíclica, suponiendo un elevado coste para las arcas municipales y para los vecinos de la ciudad.