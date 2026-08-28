Burriana extiende a todo el casco urbano el estacionamiento alternativo trimestral.

El Ayuntamiento de Burriana ha culminado la implantación progresiva del sistema de alternancia de estacionamiento trimestral, que se extiende ya a la totalidad del casco urbano del municipio. Como consecuencia de esta ampliación, los conductores no tendrán que realizar el habitual cambio de acera el próximo 1 de septiembre, sino que deberán mantener sus vehículos en el lado de la calzada en el que se encuentran actualmente durante todo el mes.

El primer cambio de estacionamiento dentro del nuevo sistema se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, fecha a partir de la cual comenzará a aplicarse de forma generalizada la alternancia trimestral en el casco urbano. Queda fuera de este esquema, por el momento, únicamente la zona marítima de Burriana, que mantiene su regulación específica.

La medida supone la culminación de un proceso iniciado por el Ayuntamiento de forma progresiva y que, según el consistorio, ha contado con una valoración positiva por parte de los usuarios. El objetivo es optimizar la movilidad, facilitar la convivencia vecinal y simplificar la utilización del espacio público, reduciendo además las dificultades asociadas a los cambios mensuales de estacionamiento.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el 73,2 % de los usuarios que han probado el sistema trimestral prefiere mantener este modelo frente a la alternancia mensual. Entre los principales motivos señalados destacan la mayor comodidad, la sencillez del sistema y la percepción de una mejora en la fluidez del tráfico y en la gestión del espacio público.

El consistorio también destaca que la implantación del modelo trimestral ha permitido registrar una notable disminución de las sanciones administrativas, así como una reducción de los avisos y servicios relacionados con la grúa y con la intervención de los departamentos municipales.

Desde el Ayuntamiento consideran que los periodos de permanencia más amplios facilitan a los conductores recordar en qué lado deben estacionar y reducen los errores derivados de los cambios frecuentes.

De este modo, septiembre será un mes de transición en Burriana, sin cambio de acera el día 1, y será a partir del 1 de octubre cuando el nuevo sistema de alternancia trimestral quede plenamente operativo en el conjunto del casco urbano.