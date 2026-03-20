El SOM Festival Castellón anuncia la actuación de Rosana para el próximo 18 de julio

El SOM Festival Castellón continúa desvelando su programación para el verano de 2026 con la incorporación de Rosana, que actuará el próximo 18 de julio en Castellón. La cantante regresa a los escenarios con su gira ‘Vamos a Star Tour’, con la que celebra un nuevo momento creativo y el 30 aniversario de su emblemático álbum Lunas Rotas.

Con esta confirmación, el festival suma ya tres nombres a su cartel, tras los anuncios de Iván Ferreiro y Sergio Dalma, avanzando una programación variada que reunirá a artistas de distintos estilos en una de las principales citas musicales del verano.

Rosana es una de las voces más reconocidas del panorama musical en español, con una trayectoria consolidada desde los años 90. Su estilo, marcado por letras cercanas y emotivas, la ha convertido en una artista imprescindible dentro del pop nacional. Coincidiendo con esta nueva etapa, la cantante ha estrenado recientemente su docuserie Mejor vivir sin miedo, en la que repasa su vida y carrera a lo largo de tres capítulos.

A lo largo de su trayectoria, ha firmado canciones que forman parte de la memoria colectiva, especialmente incluidas en 'Lunas Rotas', como 'A fuego lento', 'Pa’ ti no estoy' o 'A beber de mí'.

El concierto del 18 de julio se perfila como uno de los momentos más destacados del festival, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de una noche cargada de emoción y música en vivo.

El SOM Festival Castellón seguirá anunciando en las próximas semanas nuevos artistas que completarán el cartel de su edición de 2026, consolidando su apuesta por una programación diversa y de calidad. El evento está producido por Disparate Entertainment y Vibra Music, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.