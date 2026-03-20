La Plaza España de Onda lidera la primera gran actuación climática financiada con fondos europeos.

El Ayuntamiento de Onda encara la recta final de las obras de remodelación integral de la Plaza España con un importante grado de ejecución, tras completar la mayor parte del nuevo pavimento, avanzar en la instalación de elementos cerámicos y decorativos, y colocar ya parte de los elementos del parque infantil y la estructura del sombreado que dará servicio a este espacio emblemático.

En concreto, los trabajos avanzan conforme a los plazos previstos y encaran ya su fase final dentro del plazo de ejecución de 12 meses, lo que permite apreciar con claridad la imagen definitiva de la plaza, que transformará por completo uno de los enclaves más representativos de la ciudad.

La actuación cuenta con financiación europea a través del Plan de Actuación Integrado ‘Onda RecONecta’, una iniciativa que ha permitido al Ayuntamiento captar 6,4 millones de euros de fondos europeos para impulsar la transformación urbana y sostenible del municipio. En este marco, la remodelación de la Plaza España, con una inversión cercana a los 3 millones de euros, se consolida como una de las actuaciones clave para redefinir el centro de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los ondenses.

En la actualidad, la obra ha superado las fases más complejas desde el punto de vista técnico y se centra ya en la ejecución de los acabados. Así, el pavimento se encuentra colocado en su mayor parte, configurando la nueva imagen del espacio y marcando el diseño definitivo de la plaza.

Paralelamente, se está avanzando en la instalación de elementos urbanos clave como la fuente ornamental y los grandes maceteros, que incorporan revestimientos de cerámica ondense, reforzando el carácter identitario del proyecto y su vinculación con el principal sector económico de la ciudad. Asimismo, ya se han instalado algunos elementos del parque infantil y parte de la estructura del sombreado, lo que permite seguir avanzando en la configuración final de un espacio más cómodo y pensado para el disfrute de las familias.

Uno de los elementos diferenciales de la actuación es la integración de la cerámica como hilo conductor del diseño. En este sentido, los revestimientos cerámicos en la fuente y en los elementos urbanos aportan valor estético y refuerzan el posicionamiento de Onda como referente del sector cerámico.

Además, el proyecto incorpora la participación de talento artístico ondense, como la artista Joana Segura, que ya trabaja en los elementos decorativos cerámicos inspirados en los tradicionales tomates, un guiño a la historia agrícola y comercial de la ciudad.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Onda ha acompañado esta actuación con una línea de ayudas directas dirigida a los comercios, establecimientos hosteleros y autónomos de la Plaza España, con el objetivo de proteger el empleo y la actividad económica durante el desarrollo de las obras.

Estas subvenciones, dotadas con un total de 37.000 euros, contemplan ayudas de hasta 2.000 euros para negocios de hostelería con terraza, ampliables en 1.000 euros adicionales en caso de contar con personal contratado, y de hasta 1.000 euros para el resto de establecimientos, contribuyendo así a minimizar el impacto de la intervención en el día a día de los negocios y reforzar la competitividad del tejido comercial local.