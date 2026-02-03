PEÑÍSCOLA

Peñíscola se prepara para la celebración de su Carnaval del 6 y 8 de febrero

La celebración arrancará con el baile de disfraces infantil, y finalizará el domingo 8 de febrero con el desfile de carnaval.

El viernes 6 de febrero comenzará la celebración con el baile de disfraces infantil en la carpa de fiestas ubicada en la explanada del puerto, una actividad que se consolida en su cuarto año de celebración y que arrancará a las 18.00h; la fiesta continuará para los más mayores a partir de las doce y media de la noche con el habitual baile de máscaras y la discomóvil.

El sábado tendrá lugar el habitual desfile de comparsas, a partir de las 19.30h, en el que participarán un total de 16 comparsas y 600 comparseros.

La jornada acabará con un baile de máscaras en la carpa de fiestas y el festejo llegará a su fin el domingo con el desfile de la tarde y la tradicional chocolatada popular en la carpa de fiestas con la colaboración de la Churrería Hermanos Domingo.

