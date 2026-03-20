Pau Brunet “PauPautista” protagoniza una charla sobre autismo en Vila-real el próximo sábado el 28 de marzo.

El joven divulgador Pau Brunet, conocido en redes sociales como PauPautista, ofrecerá una charla sobre autismo el próximo sábado 28 de marzo a las 18:00 horas en Vila-real. La actividad, titulada “Autismo en primera persona”, está organizada por la asociación XiCaEs junto al Ayuntamiento de Vila-real con motivo de la celebración de la Semana del Autismo.

El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de la propia fundación y contará también con la participación de su padre, Félix Brunet, actor con más de 25 años de trayectoria. Ambos ofrecerán una conferencia basada en el diálogo y la experiencia personal, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y contribuir a derribar prejuicios sobre el trastorno del espectro autista.

Diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, Pau Brunet se ha convertido en una voz destacada en la divulgación sobre neurodiversidad. A través de su estilo cercano y creativo, comparte su vivencia personal para ayudar a comprender el autismo desde dentro. Su trayectoria incluye participaciones en charlas TED, colaboraciones en medios nacionales y una entrevista con el futbolista Marc Cucurella, además de la publicación de su libro “¡Soy la pera!”.

Con esta iniciativa, XiCaEs busca promover una sociedad más empática e inclusiva, ofreciendo información rigurosa y accesible sobre la realidad del autismo. La organización invita a familias, profesionales del ámbito educativo y público general a asistir a esta jornada, que representa una oportunidad para escuchar un testimonio directo y enriquecedor.

La entrada será gratuita previa inscripción hasta completar aforo. Al finalizar la charla, los asistentes podrán profundizar en el conocimiento del TEA de la mano de un joven divulgador que se ha consolidado como referente nacional en comunicación inclusiva.