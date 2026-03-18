Moncofa exige al Gobierno medidas urgentes tras los daños del temporal Harry.

El Ayuntamiento de Moncofa ha denunciado el abandono del Gobierno de España en materia de protección del litoral tras los graves daños provocados por el temporal Harry en las playas del municipio. “El temporal Harry ha provocado nuevos daños en nuestras playas, pero el verdadero problema es que llevamos años esperando actuaciones que nunca llegan”, ha señalado el alcalde.

Alós ha recordado que el Gobierno de España es la única administración competente en materia de costas, y que sin embargo proyectos fundamentales para proteger el litoral siguen paralizados.

En este sentido, el alcalde ha lamentado que hace ya dos años se licitó la redacción del proyecto para la construcción de espigones en el Grao de Moncofa, una infraestructura considerada clave para frenar la regresión de la costa, y desde entonces no se ha producido ningún avance. “Se anunció el proyecto, se licitó su redacción, pero la realidad es que el tiempo pasa y el Estado no actúa mientras nuestras playas siguen perdiendo arena y sufriendo daños cada vez que llega un temporal”, ha explicado.

El Ayuntamiento de Moncofa también ha criticado que las ayudas anunciadas por el Gobierno tras el paso del temporal Harry se limiten prácticamente a la reposición de gravas, sin contemplar actuaciones estructurales que permitan proteger de forma definitiva el litoral.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha reclamado al Gobierno de España que actúe con urgencia para reparar los daños provocados por el temporal y desbloquee las inversiones pendientes para proteger el litoral de Moncofa, especialmente las relacionadas con el proyecto de espigones del Grao.