KGM Castellón inaugura nueva sede en el Polígono Autopista Sur y refuerza su presencia en la provincia

KGM Castellón ha estrenado su nueva ubicación en el Polígono Industrial Autopista Sur, junto a la rotonda La Salera, consolidando así su posicionamiento en la provincia y reforzando su estrategia de crecimiento en el mercado español.

Las nuevas instalaciones ofrecen una experiencia integral al cliente, combinando exposición de vehículos y servicio oficial de posventa, con un equipo altamente cualificado que acompaña al cliente en todo el proceso de elección y mantenimiento del vehículo.

Este movimiento coincide con la expansión internacional que la marca coreana está impulsando desde Corea del Sur, situando a España como uno de sus mercados prioritarios en Europa.

La gama de vehículos disponible en KGM Castellón abarca modelos SUV y pick-up adaptados a distintos perfiles de uso: Tívoli: SUV versátil para el día a día, Korando y Korando e-Motion: opciones familiares y profesionales, con versión eléctrica, Rexton: espacio y capacidad para trayectos largos, Musso Sports: pick-up funcional para profesionales, Gama Torres: incluye versiones gasolina, híbridas y eléctricas, destacando el Torres EVX y el reciente Torres Actyon HEV

Con motivo de la apertura, KGM Castellón ha lanzado ofertas especiales de estreno, facilitando el acceso a su gama y reforzando su apuesta por los vehículos eléctricos e híbridos. Las nuevas instalaciones garantizan además servicio integral de posventa, con mantenimiento, reparaciones y atención técnica bajo los estándares de la marca.

Desde KGM Castellón destacan que esta nueva etapa busca consolidar la presencia de la marca en la provincia, ofrecer alternativas sólidas en el segmento SUV y electrificado, y acercar a los clientes una experiencia de compra completa y profesional.