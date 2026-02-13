La Generalitat inicia en Burriana la captura de jabalíes ante la elevada sobrepoblación en el Millars

La Generalitat ha instalado las primeras trampas homologadas para la captura de jabalíes en la desembocadura del Millars, dentro del servicio de control complementario aprobado por el Decreto-ley 13/2025 del Consell. La medida forma parte del plan de choque impulsado por la administración autonómica para reducir la sobrepoblación de esta especie y minimizar el riesgo de expansión de la peste porcina africana en la Comunitat Valenciana.

La actuación se ha iniciado en este enclave por criterios técnicos, ya que presenta los valores de densidad de jabalí más elevados de todos los muestreos realizados con fototrampeo en la Comunitat Valenciana, con 113 ejemplares por kilómetro cuadrado, una cifra muy superior al umbral de referencia establecido en seis ejemplares.

La instalación inicial contempla cinco jaulas en el entorno del humedal: dos en el término municipal de Almassora, dos en Burriana y una en Vila-real. Este espacio natural está incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana y cuenta con la declaración de Paisaje Protegido y Refugio de Fauna.

La intervención se enmarca en una de las 14 zonas de actuación prioritaria definidas por la Generalitat. La unidad de 'La Plana' abarca terrenos de municipios como Almassora, Benicàssim, Borriol, Burriana, Cabanes, Castelló de la Plana, Alquerías del Niño Perdido, Onda y Vila-real, entre otros. En total, las zonas prioritarias afectan a 155 municipios de toda la Comunitat Valenciana.

Según datos acumulados hasta el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero, las medidas desplegadas han permitido retirar ya 500 jabalíes en el conjunto del territorio autonómico. El plan cuenta con una dotación económica de seis millones de euros, de los cuales dos millones se destinan a ayudas directas y cuatro millones al encargo a VAERSA, además de los 900.000 euros habilitados en 2025 para apoyar a los ayuntamientos en el control de la sobrepoblación.

El servicio contempla una primera fase de seguimiento mediante cámaras de fototrampeo durante aproximadamente dos semanas. En función de los resultados obtenidos y de los ejemplares detectados, se solicita autorización a los propietarios de las parcelas para proceder a la instalación de las cajas o jaulas homologadas, garantizando así una intervención planificada y ajustada a las necesidades reales de cada zona.