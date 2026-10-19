UNED Torrevieja celebra la apertura del año académico y condecora a sus dos primeras promociones del grado en Educación Infantil

El equipo de gestión de UNED ha pergeñado un acto con la solemnidad requerida y con aliños emotivos, para la tarde del 20 de octubre de 2026, este martes, a partir de las 19 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen (Mar, 28), con motivo de la entrega de diplomas y del reconocimiento público al alumnado que ha logrado completar su carrera en Torrevieja: se trata de las dos primeras promociones (2024-2025 y 2025-2026) que han cumplimentado sus estudios universitarios y sus prácticas docentes de Educación Infantil con profesores en nuestra ciudad.

El Aula de UNED de Torrevieja se implantó en nuestra ciudad en 2022, con la coordinación académica del doctor Jesucristo Riquelme, por decisión interinstitucional del C. A. a la UNED de Elche y el Ayuntamiento torrevejense.

Distinciones a los nuevos universitarios merced al Acceso para mayores de 25 y de 45 años

Los responsables de la UNED han querido asimismo honrar a todo el estudiantado que ha ingresado en la universidad pública española tras haber aprobado los exámenes del currículum de Acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. A lo largo de estos cinco años de existencia de UNED en Torrevieja, se matriculó en los cursos de Acceso más de un centenar de estudiantes. El plazo de matrícula, para este año académico, aún está abierto hasta, al menos, el 21 de octubre.

Lección inaugural sobre el poeta Miguel Hernández y la infancia

La clase magistral del ato de apertura del año académico 2026-2027 será pronunciada por el doctor Francisco Escudero Galante, escritor y director de UNED Elche. Versará sobre la figura literaria de Miguel Hernández, los valores de la poesía y la infancia. El invitado relacionará los valores de la creatividad artística y ciudadana con los grados en Educación Infantil y en Psicología que se imparten en la Sede universitaria de Torrevieja, recién inaugurada el paso 10 de septiembre. Apoyado e un gran aparato visual, Escudero mostrará reflexiones e imágenes poco conocidas del literato oriolano.

Con la música a todas partes: un espectáculo de UNED

En su dimensión de espectáculo, el acto estará enmarcado entre actuaciones musicales de bel canto y de piezas instrumentales que deleitarán al público. Las estrellas invitadas son la soprano de origen armenio Susanna Vardanyan, el violinista de procedencia rusa Stanislav Tkach y el pianista nativo español Sergio Martínez Blasco, profesor del grado en Educación Infantil de UNED en Torrevieja.

Salutación para un futuro viable y esperanzador

El coordinador de UNED Torrevieja, Jesucristo Riquelme, expondrá los logros y los retos de las enseñanzas universitarias en Torrevieja a partir de los nuevos espacios docentes que, con limitaciones, se han abierto con la nueva Sede universitaria de Concepción, 4, en el centro neurálgico de la ciudad salinera; detallará los programas que conforman un vasto proyecto universitario descentralizado y periférico y planteará las iniciativas para seguir creciendo: de posibilitar aulas suficientes para albergar un nuevo grado universitario en Torrevieja, se intentará hacer realidad la concesión de las tutorías semipresenciales de la carrera de Comunicación, esto es, de Periodismo moderno, que incluirá preparación específica de redes sociales, diseño digital, etc. «Optamos por proponer carreras que tengan nichos laborales en la compleja sociedad en la que nos ha tocado vivir», declara Riquelme.

Entrega de premios y laureles académicos

Tras la intervención prevista de la profesora Ana Isabel Pérez Caselles, doctoranda en Psicología, en nombre de todo el claustro de tutores de los grados universitarios con presencia en Torrevieja, se hará entrega de diplomas y reconocimientos a los egresados del grado en Educación Infantil: hito histórico en la ciudad natal de Joaquín Chapaprieta.

Una de las alumnas, Andrea Husken, valorará la experiencia de los estudios siguiendo el método UNED de aprendizaje: método que les ha llevado a coronar su carrera universitaria: un método que recompensa el esfuerzo personal con la irrenunciable ayuda de los profesores tutores de cada materia y los materiales o manuales UNED de cada asignatura. Serán condecorados con un pin de plata de UNED, un diploma y un barco de sal moldeado y confeccionado ex professo por el director de la Escuela municipal de artesanía salinera Vicente Martínez.

A continuación tomará la palabra, en representación del alumnado de Acceso, la estudiante Antonia Cruz, que ya cursa sus clases de Psicología en nuestra universidad. Será una tarde agradable y muy afectuosa para los egresados, los estudiantes y sus familiares. UNED Torrevieja desea premiar con su distintivo sello cálido, acogedor y riguroso en los estudios a todo el conjunto de universitarios que sienten el abrazo académico de las oportunidades que brinda la universidad en Torrevieja yen su gran zona de influencia.

Este año ya se han superado las trescientas matriculaciones en el Aula UNED de Torrevieja y las actividades de extensión cultural siguen en un aumento que roza el “morir de éxito”. El contacto más sencillo y directo con UNED Torrevieja es su correo electrónico: torrevieja@elxuned.es y su teléfono: 603 87 55 63.