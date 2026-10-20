TU MASCOTA EN LA ONDA

¡Socorro, mi perra está en celo! Que no cunda el pánico, sigue los consejos de Ángel Osuna y no te estreses

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, escucha cada martes 'Tu mascota en la onda', con el adiestrador canino Ángel Osuna y el patrocinio de Clínicas Veterinarias VeterPet, en Guardamar del Segura, Ciudad Quesada (Rojales), Almoradí, Torrevieja y Catral, con atención de Urgencias 24 horas en la clínica de Guardamar. Información y cita previa en www.clinicas-veterpet.com

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👉 Este martes, en 'Tu mascota en la onda', Ángel Osuna nos ofrece las claves para afrontar el celo de nuestra perra con seguridad. También continuamos dando respuestas a los motivos por los que un perro muerde.

Otros asuntos que tratamos hoy en 'Tu mascota en la onda' con nuestro experto pasan por analizar la idoneidad de vestir, abrigar, proteger de la lluvia o transportar a nuestro perro en un carrito. Y ya sabes, el 99,9% de los problemas de comportamiento de tu mejor amigo/a tienen solución a través del adiestramiento.

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