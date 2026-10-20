¡Socorro, mi perra está en celo! Que no cunda el pánico, sigue los consejos de Ángel Osuna y no te estreses

👉 Este martes, en 'Tu mascota en la onda', Ángel Osuna nos ofrece las claves para afrontar el celo de nuestra perra con seguridad. También continuamos dando respuestas a los motivos por los que un perro muerde.

Otros asuntos que tratamos hoy en 'Tu mascota en la onda' con nuestro experto pasan por analizar la idoneidad de vestir, abrigar, proteger de la lluvia o transportar a nuestro perro en un carrito. Y ya sabes, el 99,9% de los problemas de comportamiento de tu mejor amigo/a tienen solución a través del adiestramiento.