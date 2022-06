Desde Rojales se sigue luchando por la igualdad de género con una campaña bilingue

Un derecho que tienen muy presente la Concejalía de Igualdad de Rojales, que ha venido trabajando en la lucha por la igualdad y la dignidad de todas las personas, tanto las heterosexuales como gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y han conformado uno de los programas más completos de toda la comarca para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las diversas identidades y orientaciones sexuales y de género discriminadas visibilizando su presencia en la sociedad y sus necesidades, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

"Orgullo de​ Rojales" comienza hoy lunes 27 con la presentación de la campaña bilingüe "como tu / like you", que como indica la Concejala de Igualdad de Rojales, Inmaculada Chazarra, "no entendemos que la diversidad sexual esté señalada, perseguida e incluso criminalizada en algunos países. Porque son personas que sienten como tú, personas que quieren como tú... porque son como tú. Ese es nuestro eslogan en el Día Internacional del Orgullo LGBT+".

Ese mismo lunes se implantará en las Cuevas del Rodeo, un Punto Arcoiris informativo a las 20.30 horas, con merchindising específico para los primeros 200 asistentes, espacio de sexualidad saludable y gafas de realidad virtual donde se puede vivenciar una situación de acoso como forma de sensibilizar a la población contra la lgtbifobia. La noche finalizará con la actuacion de Nacha la Macha a las 22.30 horas.

A la mañana siguiente, desde la Concejalía se promueve junto a Onda Cero Radio un programa con entrevistas y tertulia acerca de cómo "Desmontando prejuicios y estereotipos". Durante el programa se presentará el Í Plan Municipal sobre Diversidad sexual, familiar y de genero de Rojales, y se repartirán ejemplares del mismo, como un compromiso de la corporación para promover el respeto a la diversidad de género y afectivo-sexual, así como acabar con la LGTBIfobia, sus prejuicios y la discriminación que genera. Rojales entiende.