La ONCE y la Asociación de Empresas de Hostelería escenifican su apoyo y sintonía adquiriendo el cupón dedicado a la Hostelería

la once apoya a la hosteleria

En la jornada de ayer el Grupo Social ONCE evidenció su colaboración y apoyo a la hostelería de Torrevieja. Para ello, el Director de la ONCE en la Vega Baja Vicente J. Vázquez, junto con el Presidente de los Empresarios de Hostelería Joaquín Guillamó y la Concejala de Turismo, Comercio, Hostelería e Industria Rosario Martínez han adquirido el cupón que la ONCE está comercializando en apoyo a la hostelería.