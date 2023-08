Igualdad elimina las pintadas realizadas en las señales contra la violencia de género

La concejala del área, Agustina Rodríguez, ha considerado que los actos vandálicos contra estos carteles “demuestran la poca sensibilidad de sus autores con esta lacra que nos afecta a todos y todas y contra la que tenemos que luchar, como es la violencia de género”. En concreto, se refiere a la aparición de carteles en los que la expresión “de género” había sido tachada con pintura la pasada semana. Además, ha explicado que la Policía Local controlará de manera rutinaria las señales con el fin de detectar cualquier anomalía.

“El Ayuntamiento no va a tolerar este tipo de comportamientos y seguirá defendiendo que en nuestra sociedad no tienen cabida actos machistas. En Orihuela, además, tampoco la tienen estos actos vandálicos que pretenden invisibilizar esta lacra social, como es la violencia de género”, ha apuntado Rodríguez, quien ha recordado que “se han asesinado a 3 mujeres en 24 horas y sólo se puede vencer esta lacra estando todos unidos, tanto las administraciones como el resto de la ciudadanía”. Por último, ha deseado que se respeten las señales contra la violencia de género y no vuelvan a ocurrir situaciones como las de la semana pasada.