La hostelería y los comercios podrán cerrar a la hora del toque de queda en la Comunitat Valenciana, a las 22.00 horas

Asimismo, a partir del próximo lunes, los aforos suben hasta el 75% para actividades culturales --cines, teatros o auditorios--, salas de congresos, academias, autoescuelas y centros de formación no reglada, así como establecimientos y locales comerciales y de servicios profesionales y en los mercados de venta no sedentaria, ha detallado la Generalitat. Pasarán de un 30% de aforo al 50% las ceremonias y celebraciones --que no tendrán un máximo de participantes--; las zonas comunes de hoteles, albergues, casas rurales y otros alojamientos; las actividades de ocio educativo; las playas, las piscinas y los spas y las actividades deportivas y eventos con público.

DEPORTES Y VISITAS GUIADAS

Respecto a este último punto, los entrenamientos seguirán siendo sin público. Podrán participar un máximo de 1.000 personas en instalaciones abiertas y 500 en cerradas. La participación de deportistas será de 300 en instalaciones cerradas y 1.000 en abiertas.

Por otro lado, se permitirán la presencia de grupos de 20 personas en recintos abiertos y de 10 en recientos cerrados en el caso de visitas guiadas, guías turísticos, actividades de tiempo libre y parques infantiles y la práctica de la actividad física tanto individual como dirigida por un profesional. En el caso de locales de ocio, podrán ejercer si su licencia lo permite, actividades de restauración y hostelería en las mismas condiciones que regulan las actividades de ocio y hostelería

EVENTOS CON HASTA 1.000 PERSONAS

Asimismo, se mantiene la prohibición de celebraciones populares, desfiles o espectáculos itinerantes. Sin embargo, los eventos que puedan implicar aglomeración de personas se realizarán con un aforo del 75% y un máximo de 500 personas en interiores; y un aforo del 75% y un máximo de 1.000 personas en exteriores. En estos actos, se pueden establecer cuatro sectores con servicios de baño, entrada y salida y hostelería diferenciados con 500 personas por sector. Deberá haber una distancia entre asientos de 1,5 metros; entradas y salidas escalonadas; no podrán consumirse alimentos ni bebidas (salvo agua) fuera de la zona de restauración y no se puede fumar ni dispositivos electrónicos de inhalación o similares.

SE MANTIENE EL CIERRE PERIMETRAL Ximo Puig ha informado que el resto de medidas restrictivas seguirá en pie durante 15 días más. Entre ellas, se incluye el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, aunque según ha explicado el 'president' el "horizonte de actuación" es que los primeros días de mayo se celebre una reunión antes del fin del estado de alarma en el que se concrete el alzamiento del perimetraje. Preguntado sobre este punto y el riesgo que pueda suponer la entrada de personas de otras comunidades, Puig ha respondido que a medida que avanza la vacunación "hay más protección" y que "está claro que habrá un momento determinado en que tendremos que avanzar hacia la normalización"