“CALLOSA RECLAMA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLEGIO A CONSELLERÍA”

“Estudio Propuesta alternativa para nuevo colegio en Callosa de Segura”

El Alcalde, Manuel Martínez Sirvent y la concejal de Educación, Inmaculada Cascales presentaron la semana pasada a la Consellería de Educación el “Estudio Propuesta alternativa para nuevo colegio en Callosa de Segura” El estudio se ha encargado de reflejar comparativamente los beneficios para el pueblo de Callosa que aportaría la construcción de un nuevo CEIP (centro educativo de infantil y primaria) en la localidad frente al proyecto planteado por el anterior equipo de gobierno en el Plan Edificant, que únicamente contemplaba la creación de aularios en cada colegio de la localidad para ampliar las plazas educativas sin tener en cuenta que la instalación de estos aularios en los patios de los colegios supone una merma considerable de espacio en las zonas comunes de los colegios. En palabras del alcalde Manuel Martínez “este nuevo colegio ofrece la posibilidad de crear 450 plazas nuevas de frente a las 400 que estimaban los aularios del anterior proyecto Edificant elaborado por el tripartito de PSOE, IU y Somos Callosa (PODEMOS); proyecto que se limitaba a la ampliación de plazas pero que no comprendía la reforma de las instalaciones actuales de los centros educativos de la localidad, muchos de ellos centros muy antiguos sin que se haya invertido desde hace mucho tiempo en reforma y adecuación de las instalaciones de forma notoria, presentando la posibilidad a Consellería de que con el ahorro se procediera a reformas necesarias en los actuales centros educativos.” Este nuevo proyecto que presenta el actual equipo de gobierno callosino, supone no sólo la creación de 450 nuevas plazas escolares sino un notable ahorro a la Consellería de Educación en casi 2 millones de euros respecto al anterior proyecto del tripartito. Evidentemente la propuesta ha sido muy bien aceptada en Consellería la cual se ha comprometido a someterla a estudio para que en caso de ser estimada iniciar los trámites cuanto antes. La concejal de educación, Inmaculada Cascales, ha enfatizado que “el diseño del proyecto está muy avanzado y que cuenta con todo el apoyo de la comunidad educativa teniendo el convencimiento que la respuesta de Consellería será positiva pues no sólo supone un ahorro de dos millones de euros sino que además supone la creación de más plazas escolares en la localidad.” En la reunión mantenida también se reivindicó a la Consellería la necesidad de eliminar las ocho aulas prefabricadas que desde hace 25 años se encuentran en el IES Santiago Grisolía, siendo éste otro de los objetivos a poner en marcha por la concejalía de Educación.

Onda Cero Vega Baja