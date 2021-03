Orihuela mantendrá cerrados los parques infantiles hasta el 14 de marzo

Esta limitación no afectará a parques y zonas verdes en general, sino solo a las de juegos infantiles

Desde el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela se comunica a la ciudadanía que los parques infantiles en el municipio se mantendrán cerrados al menos hasta el próximo 14 de marzo, pese a la reciente flexibilización de medidas sanitarias frente a la Covid-19. Esta limitación no afectará a parques y zonas verdes en general, sino solo a las de juegos infantiles. El concejal delegado encargado del servicio de Parques y Jardines, Ángel Noguera, ha justificado esta decisión por tomarse con la convicción de que los números de incidencia de la pandemia van mejorando en Orihuela, algo a lo que ha contribuido precisamente el distanciamiento interpersonal, “pero conscientes de que no podemos bajar la guardia y permitir que todo este esfuerzo se eche por tierra si los parques infantiles se convierten en lugares de afluencia de personas de todas las edades, no solo menores, porque estos lo hacen acompañados de personas mayores, que interactúan en un espacio público muy reducido”, ha declarado Ángel Noguera. El edil considera que esperar hasta la tercera semana de marzo, salvo que haya disposición autonómica en otro sentido, no supone un gran sacrificio y “nos hará evitar el riesgo de posibles brotes que, en Orihuela, se han venido repitiendo sobre todo en el ámbito escolar, por lo que no queremos que esos parques infantiles puedan suponer una extensión de ese ámbito tan vulnerable”, ha indicado.

Onda Cero Vega Baja